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PlayStation Türkiye'den, fiyatlar hakkında açıklama geldi

Koronavirüs tehditinin tüm Dünya'yı sardığı şu günlerde PlayStation fiyatlarında neredeyse iki katına yakın yükseliş oldu.

07 Nisan 2020 Salı 14:32
PlayStation Türkiye'den, fiyatlar hakkında açıklama geldi

2019'un son günlerinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm Dünya'ya yayılan Koronavirüs nedeniyle insanların evden dışarı çıkmayıp önlem amaçlı karantina uygulamaları başladı. Bu günlerde Türkiye'deki PlayStation 4 fiyatları 2 bin lira seviyelerinden 4 bin liraya kadar yükseldi, oluşan bu artış nedeni ile kullanıcılar isyan bayrağı çekmeye başladı. Konu ile ilgli PlayStation Türkiye yetkililerinden resmi açıklama geldi. yapılan açıklamada,'' PlayStation konsol ve aksesuarları için Sony Eurasia'nın bayilerine ve online satış kanallarına satış fiyatlarında 2020 yılı içerisinde herhangibir artış olmamıştır. Bu nedenle Sony Eurasia olarak perakende satış yapan firmaların satış fiyatları hakkında herhangibir artışa ya da değişime gitmesi söz konusu değildir'' ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
SonyPlaystationOnline GameFiyat
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