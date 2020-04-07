PlayStation Türkiye'den, fiyatlar hakkında açıklama geldi

2019'un son günlerinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm Dünya'ya yayılan Koronavirüs nedeniyle insanların evden dışarı çıkmayıp önlem amaçlı karantina uygulamaları başladı. Bu günlerde Türkiye'dekiları 2 bin lira seviyelerinden 4 bin liraya kadar yükseldi, oluşan bu artış nedeni ile kullanıcılar isyan bayrağı çekmeye başladı. Konu ile ilgli PlayStation Türkiye yetkililerinden resmi açıklama geldi. yapılan açıklamada,'' PlayStation konsol ve aksesuarları içinEurasia'nın bayilerine ve online satış kanallarına satış fiyatlarında 2020 yılı içerisinde herhangibir artış olmamıştır. Bu nedenle Sony Eurasia olarak perakende satış yapan firmaların satış fiyatları hakkında herhangibir artışa ya da değişime gitmesi söz konusu değildir'' ifadeleri kullanıldı.