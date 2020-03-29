PlayStation Türkiye'den 'indirim skandalıyla' ilgili 'sakandal' bir açıklama geldi!

Bu duruma açıklık getirmek için bugün açıklama yapan PlayStation Türkiye, bir skandala daha imza attı. Yayınlanan açıklama tepkileri dindirmek yerine daha da artırmış gibi görünüyor. PlayStation Türkiye, İnstagramdan yaptığı açıklamada "PlayStation Store'da farklı bölgeler ve ülkelerin kampanyaları değişiklik gösterebilir. Mart indirimleri PlayStation Store Türkiye için geçerli değil. Önümüzdeki hafta başlayacak olan Bahar indirimleri kampanyasının ülkemiz mağazasında geçerli olacağını belirtmek isteriz'' dedi.

koronavirüs salgını nedeniyle evde kapalı kalan Türk oyunseverlerin bu indirimlerden faydalanamıyor olması büyük tepki toplamışdı. Ayrıca, Mega Mart kampanyası dışında '10 Euro altı', '20 Euro altı' ve 'Haftanın Fırsatı' gibi indirimler de şu anda diğer ülkelerde uygulanıyor olmasına rağmen PlayStation Store'da yok. PlayStation Türkiye, Bahar indirimleriyle birlikte bu durumun çözüleceğinin sözünü verse de, oyunseverler tepki göstermeye devam ediyor.

