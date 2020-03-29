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PlayStation Türkiye'den 'indirim skandalıyla' ilgili 'sakandal' bir açıklama geldi!

Geçtiğimiz cuma günü, PlayStation Store skandal bir karar alıp, sadece Türkiye için tüm indirimlerin kaldırmıştı. Bunun üzerine tüketicilerden bir takım şikayetler bulunuyordu. Durum bir hata sonucu mu oluştu? Bunu öğrenmek adına bugüne kadar açıklama beklendi, fakat görünüyor ki bu durum firmanın bilincinde gerçekleşiyor.

29 Mart 2020 Pazar 13:37
PlayStation Türkiye'den 'indirim skandalıyla' ilgili 'sakandal' bir açıklama geldi!

Bu duruma açıklık getirmek için  bugün açıklama  yapan PlayStation Türkiye, bir skandala daha imza attı. Yayınlanan açıklama tepkileri dindirmek yerine daha da artırmış gibi görünüyor. PlayStation Türkiye, İnstagramdan yaptığı açıklamada "PlayStation Store'da farklı bölgeler ve ülkelerin kampanyaları değişiklik gösterebilir. Mart indirimleri PlayStation Store Türkiye için geçerli değil. Önümüzdeki hafta başlayacak olan Bahar indirimleri kampanyasının ülkemiz mağazasında geçerli olacağını belirtmek isteriz'' dedi.

PlayStation Türkiye'den 'indirim skandalıyla' ilgili 'sakandal' bir açıklama geldi!

koronavirüs salgını nedeniyle evde kapalı kalan Türk oyunseverlerin bu indirimlerden faydalanamıyor olması büyük tepki toplamışdı. Ayrıca, Mega Mart kampanyası dışında '10 Euro altı', '20 Euro altı' ve 'Haftanın Fırsatı' gibi indirimler de şu anda diğer ülkelerde uygulanıyor olmasına rağmen PlayStation Store'da yok. PlayStation Türkiye, Bahar indirimleriyle birlikte bu durumun çözüleceğinin sözünü verse de, oyunseverler tepki göstermeye devam ediyor.  
 

Son Güncelleme: 29.03.2020 14:32
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeAçıklamaPlaystationIndidrim Skandal
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