Programsız klasör şifreleme yöntemleri

Herhangi bir program kullanmadan dosyalarınızı kilitleyebilirsiniz. Bunun için yazılım kodlarını bir text dosyasının içerisine atın. Daha sonra farklı kayıt etme şeklinde bat dosyası uzantısına çevirin ve bu şekilde kaydedin. Kayıt işlemi bittikten sonra çalıştır dosyası olarak görünen dosyayı herhangi bir klasör içerisine atınız. İşleminiz tamamlanmış olacaktır.

Security Key Nedir? Güvenli Midir?

İşleminiz bittikten sonra bu dosyayı çalıştır dediğinizde kilitli bir klasör oluşturmaktadır. Bu klasörün içerisine sizin için önemli olan gizli tutmak istediğiniz fotoğrafları, belgeleri veya diğer dosyaları atabilirsiniz. Dosyayı kullandıktan sonra tekrar kilitlemek istiyorsanız e veya h harflerine basmanız yeterli olacaktır.

Oluşturduğunuz bu text dosyası içerisinde şifreyi değiştirebilirsiniz. Şifrenizi mutlaka bir yere not alın. Şifrenizi unutursanız bir daha dosyayı açamazsınız.