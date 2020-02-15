Programsız klasör şifreleme yöntemleri

Herhangi bir program kullanmadan dosyalarınızı kilitleyebilirsiniz. Bunun için yazılım kodlarını bir text dosyasının içerisine atın. Daha sonra farklı kayıt etme şeklinde bat dosyası uzantısına çevirin ve bu şekilde kaydedin. Kayıt işlemi bittikten sonra çalıştır dosyası olarak görünen dosyayı herhangi bir klasör içerisine atınız. İşleminiz tamamlanmış olacaktır.
Security Key Nedir? Güvenli Midir?
Oluşturduğunuz bu text dosyası içerisinde şifreyi değiştirebilirsiniz. Şifrenizi mutlaka bir yere not alın. Şifrenizi unutursanız bir daha dosyayı açamazsınız.
Son Güncelleme: 15.02.2020 13:21