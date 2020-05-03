PUBG Google Stadia Pro ile birleşimi sonrası neler olacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle hemen herkesin evinde kalarak kendini izole ettiği bu dönem içinde sevilen oyunlardan biri olan PUBG’ye de ilgi gösterilmeye devam ediyor. Son olarak PUBG ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

PUBG Google Stadia Pro ile Birleşti

Uzun zamandır konu hakkında açıklama yapan Google Cold Front isimli sezon geçişi ile ilgili de açıklamada bulundu. Google tarafından verilen bilgilere bakıldığında bu ek uygulama Stadia Pro üyelerine herhangi bir bedel talep edilmeden gelecek. Bu sistem ile PUBG’ye girmek için farklı platformlar kullananlar birlikte oynayabilecekler. Aynı zamanda PUBG’nin yanı sıra Star Wars Jedi: Fallen Order, Madden NFL ve FIFA oyunları da oynanabilecek.

Servisin şimdilik ülkemizde kullanılamadığı görülüyor. Önümüzdeki dönem içinde konuyla alakalı gelişmeler yaşandığında yine sitemizden öğrenebilirsiniz.

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