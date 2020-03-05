PUBG Mobile 0.17.0 güncellemesi ile gelen yeni özellikler!

PUBG Mobil’in yeni güncellemesi yayınlandı. PUBG Mobile’nin 0.17.0 güncellemesiyle birlikte oyuna gelen ölüm kamerası özelliği oyuncular tarafından fazlasıyla beğenildi. Oyuna gelen bu özellik sayesinde vurulan oyuncular saldırganın gözünden bir süre kadar oyunu izleyebilecek.

PUBG Mobil 0.17.0 Güncellemesinde Neler Var?

- DBS isimli yeni bir silah,

- Çift namlulu pompalı tüfek,

- Holo Sight,

- Red Dot aksesuarları,

- 2x ve 6x dürbünler

Ölüm Kamerası Özelliği

PUBG Mobile’nin 0.17.0 güncellemesi sayesinde oyuncular nasıl vurulduklarını izleyebilecek. Bu sayede oyuncular nasıl öldüklerini ve nerede hata yaptıklarını bulacak. Güncellemeyle gelen bu özellik oyunun en beğenilen yeniliği oldu.

PUBG Mobile Güncellemesiyle Gelen Özellikler

- 1. 11. Sezon Royale Pass: Yarın Operasyonu

- Daha fazla zorlu görev ve yeni ödüller

- Yeni tasarlanmış kıyafetler

- 2. Yeni Arena Haritası - Şehir

- Zemin çeşitliliğinin çok olduğu geniş harita

- 3. Yeni Mod - Otorite

- Mahalle aralarında büyük çatışmalar

- Yeniden tasarlanmış büyük silahlar

- 4. Eğitim haritası geri geliyor- Ambar

- Bu arena sayesinde istenilen alanda antrenman yapılabilecek

- 5. Silah Dengelemeleri

- Groza mermi hasarı sadece Arena için 45’e indirildi.