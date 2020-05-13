PUBG MOBİLE LİTE'ye beklenen güncelleme geldi!

Dünyanın en fazla oynan Batte Royale tarzı oyunu olan ve açık dünyayı hayatımıza iyice katan oyun PUBG, bilgisayar sürümü sonrasında mobil versiyonunu çıkarmış daha sonrasında ise düşük özellikli oyunculara da erişebilmek için PUBG MOBİLE LİTE oyununu çıkararak tüm oyunculara erişebilmeyi amaç edinmiştir.

PUBG MOBİLE LİTE’ye gelen güncelleme ile oyunda pek çok yenilik ve değişiklik yaşandı. 0.17.0 olarak adlandırılan güncellemede en dikkat çeken yenilik ise yeni getirilen oyun modu ‘Payload’ oldu. İster solo ister takım olarak girilen bu maçlarda savaş hiç bitmiyor.

Oyuncular yeni güncelleme ile Varenga haritasının bazı yerlerine arkeolojik siteler koyabiliyor. Aynı zamanda bir önce ki yamada Veranga haritasına eklenen bazı öğeler de 0.17.0 güncellemesi ile kaldırılıyor. Yeni güncelleme de silah olarak oyuna Desert Eagle eklendi.

Google Play Store üzerinden güncelleme ücretsiz olarak indirilebilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 23:27