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PUBG Mobile Lite yeni güncellemesi ne zaman yapılacak? 0.17.0 güncellemesi ile gelecek özellikler neler?

PUBG Mobile Lite için 0.17.0 güncellemesi geliyor. PUBG Mobile Lite yeni güncellemesi ne zaman yapılacak, 0.17.0 güncellemesi ile gelecek özellikler neler, yeni güncellemeyle birlikte bazı güvenlik önlemleri ve modlar PUBG Mobile Lite'da olacak.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 18:01
PUBG Mobile Lite yeni güncellemesi ne zaman yapılacak? 0.17.0 güncellemesi ile gelecek özellikler neler?

PUBG Mobile Lite için yeni bir güncelleme geliyor. Tencent Games PUBG Mobile Lite serisi için 0.17.0 güncellemesi hazırlıklarına devam ediyor. Yeni güncellemeyle birlikte oyuna pek çok özellik gelecek ve performans konusunda da bazı yenilikler olacak.

PUBG Mobile Lite 0.17.0 Güncellemesi Geliyor

Tencent Games PUBG Mobile Lite’daki bazı hataları düzelterek oyun severleri mutlu etmeyi planlıyor. Bazı güvenlik önlemleri için çalışmalar devam ederken, yeni yazılımlarla birlikte hile yapan oyuncular kolay bir şekilde tespit edilebilecek. Bunun yanı sıra bazı platformlar için iki adımlı doğrulama özelliği de gelecek. Bu sayede hesap çalınma ve hile gibi olayların önüne geçilecek.

PUBG Mobile Lite 0.17.0 güncellemesinin çıkmasının ardından uzun süredir beklenen ağır silah modu oyun severlerin beğenisine sunulacak. Ağır silah modunda helikopter ve roket gibi envanterlerin kullanılması sağlanacak. Güncellemedi bir diğer özellik ise şahin figürü olacak. Şahin özelliği daha önceki güncellemelerde oyuncular tarafından fazlasıyla beğenilmişti.

PUBG Mobile Lite 0.17.0 güncellemesinin tam olarak hangi tarihte çıkarılacağı henüz açıklanmadı.

 

 

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Son Güncelleme: 04.05.2020 18:01
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