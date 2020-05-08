PUBG MOBILE'ye gelen büyük güncelleme ile Miramar haritası yenileniyor!

Dünyanın en fazla oyuncusuna sahip olan Batte Royal oyun türü denildiği zaman akla ilk gelen PUBG’nin mobil versiyonuna yeni bir güncelleme geldi. Gelen güncelleme ile birlikte oyuncuların en favori haritalarından olan Miramar haritasına birçok yenilik geldi.

Uzun süredir yeni bir güncelleme geleceğinin sinyallerini paylaştıkları Mors alfabesi ile veren PUBG yetkilileri yeni güncellemesini duyurdu. Oyun içinde aynı zamanda kum fırtınaları ile ipuçları veren yetkililerden gelen güncelleme pek çok oyuncu tarafından merakla araştırılıyor. Dev güncellemeleri içeren 0.18.0 sürümü ile birlikte Miramar’a pek çok yenilik eklendi.

Güncellemede en fazla dikkat çekenler Eğlence Parkı, gelişmiş maç sonu analizi, AG para birimi ve 13 Mayıs’ta yayınlanması planlanan yeni Battle Pass’in detayları oldu. App Store ve Play Store üzerinden indirilmeye başlanan güncelleme pek çok oyuncu tarafından beğenildi.

Uzun bir süredir PUBG MOBİLE Twitter hesabı üzerinden yapılan ilginç paylaşımlar yeni haritanın habercisi olarak adlandırılırken dev kum fırtınası ise Miramar haritasına yapılacak değişikleri ifade ediyordu. Miramar haritasında yeni evler, yollar ve kaynakların olduğu bölgeler getirilirken bunun yanında haritayı sadece bir kere oynamaya yarayacak olan Altın Mirado aracıyla yeni yarış pisti de eklenmiş oldu.

PUBG MOBİLE yeni güncelleme ile gelen değişiklikler nelerdir?

Win94 silahına gelecek yeni 2ç7x Dürbün sadece Miramar’a özel olacak.

Kum fırtınası etkisi

Miramar’da bulunan bazı bölgelerde gerçekleşen kum fırtınaları ve ana menüde oluşan kum fırtınaları oyunculara yeni eşya şansı kazandırıyor.

Yeni başarımlar

Güncellenen Miramar haritasında oyunculara yeni başarımlar verilerek kendilerini test etmeleri ve başarımları kazanarak ilerleme kaydetmeleri sağlanıyor.

Özel etkinlikler

Ana menü teması

Yenilenen harita ile birlikte özel ödüller de aktive edildi. Aynı zamanda diğer haritalarda da geçerli olacak başarımlar ile birlikte daha hızlı gelişim sağlanacak.

PUBG MOBİLE’nin ana menü ekranı Miramar’a uygun şekilde düzenlendi.

13. sezon Royale Pass

Royale Pass ile birlikte oyuncular 50 seviye ütopik şahin veya 50 seviye ütopik koruyucu’dan bir tanesine sahip olabilecek. Aynı zamanda 100 seviye ütopik muhafız’da istenilen şekilde ayarlanabilmesi için 3 farklı şekli ile oyun severlerle buluşuyor.

Silah atölyesi

Oyunculara silah kaplamalarını, renklerini ve amblemlerini düzenlemeleri için basit bir atölye verildi. Bu sayede satın alınan silah kaplamaları istenilen şekilde ayarlanabilecek ve test edilebilecek. Silah atölyesinde bulunan özelliklerin bir kısmı oyun içinden satın alınabilirken bazıları için direkt para ile alınması gerekiyor.

Eğlence Parkı

Oyunda halihazırda bulunan eğitim alanına 20 oyuncu aynı anda girerek etkileşime geçebiliyor. Yeni getirilecek olan Eğlence Parkın’da ise arkadaş eklemeler de yapılarak düello tarzı oyunlar yapılabiliyor. Aynı zamanda düello ile birlikte atış poligonu ve Av oyunu da oynanabiliyor.

Yeni maç sonu ekranı

Klasik maç sonu ekranında geliştirmeler yapılarak daha ayrıntılı bir ekran getirildi. Bu ekran sayesinde oyunculara istatistiklerin yanında aynı rütbe ve seviyede bulunan ortalama seviye gösterilecek.

AG para birimi

Yeni güncelleme sonrasında halihazırda bulunan Gümüş Paralar AceGold (AG) olarak değiştirildi. Dükkanda UC ile satılan pek çok malzeme artık AG para birimi ile satılacak. Yine aynı şekilde Royale Pass ödülleri için kullanılacak 30 UC veya 400 AG olarak seçilebilme getirildi.

Silah güncellemeleri

Arenaya özel olarak getirilen P90 silahı 9 mm mermi ateşliyor ve 50 mermi kapasitelidir.

Yeni gelen nişangahlar tüm haritada bulunuyor.

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2020, 17:44