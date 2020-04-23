PUBG olaya müdehale etti! Artık geçit yok, anında ceza geliyor!

PUBG birçok insanın oynadığı online oyunda. Ancak birçok oyuncunun oyun hakkında şikayetçi olduğu konu oyunda yapılan hileler; İnsanda oyun oynama zevki bırakmayan bu hileciler yüzünden PUBG yetkilileri sıkca eleştiri alıyordu. Bu eleştiriler sonrası yetkilileri harekete geçirmiş durumda. Öyle ki gelen bilgilere göre hilecilerin devri sona eriyor.

PUBG hilecileri cezalandırılıacak

Resmi bir blog yazısında yayımlanan yazıda PUBG, 2020 yılını hilecilerle mücadele yılı olarak karar verdi. Oyun içindeki silah, araç ve karakter kodlarındaki güvenlik açıkları kapatılacak ve HWID yasaklamasının etki alanını da genişletecek olan oyun, böylece oyun içindeki ögelere yönelik hileleri engelleyecek. Bunun için hile programlarını hedef alan önlemler uygulayacak olan PUBG, oyuncular hileciler ile tanışmadan onların cezasını kesmiş olacak. Yani iddialar en azından bu yönde. Fakat PUBG'nin alacağı önlemler bununla da sınırlı değil.

İkincil sistemler dahil olacak

PUBG oyuncuları, Steam hesaplarının yersiz bir şekilde cezalandırılması ile alakalı da bir dizi şikayette bulunuyordu. PUBG yönetimi ise bu sorunu da Steam ile birlikte çözmüş durumda. Yapılan araştırmalar sonucu, bu şikayette bulunan kullanıcıların Steam'in güvenlik sistemi Steam Guard'ı etkinleştirmediğini gören iki şirket, güvenliği arttırmak için yeni bir çözüm üretti. Bundan böyle SMS kimlik doğrulaması ve tek seferlik parola gibi önlemler alınarak kullanıcıların güvenliğini sağlanacak ikincil sistemler getirilecek. PUBG dediği önlemleri alabilirse, hileciler yüzünden PUBG'ye küsen birçok oyuncu oyuna tekrar dönebilir.

