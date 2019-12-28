PUBG sohbet geçmişi temizleme nasıl yapılır?

PUBG oynarken arkadaşlarınızla konuşma imkanına sahipsiniz. Önceleri konuşmalarınızı silebiliyordunuz ancak geçtiğimiz günlerde gelen yeni güncelleme ile artık sohbetlerinizi silemeyeceksiniz.
İntenetten araştırmalar yapan kullanıcılar bazı ek uygulamalarla sohbetlerini silmeye çalışsa da bu uygulamaların hiçbiri işe yaramıyor. Bu açıdan kullanıcılar ne yapacaklarını bilmemektedir. Dünya genelinde en çok oynanan oyunların başında gelen PUBG'nin neden böyle bir uygulama yaptığı bilinmiyor. Kullanıcılar bu uygulamanın gerekli olup olmamadığını sorguluyor.
Son Güncelleme: 28.12.2019 09:48