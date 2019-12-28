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PUBG sohbet geçmişi temizleme nasıl yapılır?

Dünyanın en çok oynanan oyunlarının başında gelen PUBG'de artık sohbet geçmişi temizlenmeyecek. Kullanıcılar sohbet ettiği mesajları silemeyecek.

28 Aralık 2019 Cumartesi 09:48
PUBG sohbet geçmişi temizleme nasıl yapılır?

PUBG oynarken arkadaşlarınızla konuşma imkanına sahipsiniz. Önceleri konuşmalarınızı silebiliyordunuz ancak geçtiğimiz günlerde gelen yeni güncelleme ile artık sohbetlerinizi silemeyeceksiniz.

Devre dışı kalan bu özellik yüzünden birçok kullanıcı araştırmalara başladı. Artık oyuna girip çıksanız bile sohbet silinmemektedir. Tam olarak bilinmemekle birlikte 1 gün önceki konuşmalarınız sırayla siliniyor. Tüm geçmişiniz kalmıyor. Zaman geçtikçe eskiden yeniye doğru mesajlarınız silinmektedir.

İntenetten araştırmalar yapan kullanıcılar bazı ek uygulamalarla sohbetlerini silmeye çalışsa da bu uygulamaların hiçbiri işe yaramıyor. Bu açıdan kullanıcılar ne yapacaklarını bilmemektedir. Dünya genelinde en çok oynanan oyunların başında gelen PUBG'nin neden böyle bir uygulama yaptığı bilinmiyor. Kullanıcılar bu uygulamanın gerekli olup olmamadığını sorguluyor.

Son Güncelleme: 28.12.2019 09:48
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