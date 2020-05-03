Ramazan ayı bedava internet: Turkcell Vodafone Türk Telekom 6 GB Öğrencilere 1 GB herkese

Koronavirüs sürecinde hem devlet kurumları hem de GSM şirketleri tarafından kullanıcılara bedava intenet veriliyor. İnsanların salgından dolayı evlerinde karantinada kaldığı bugünlerde intenet kullanımı fazlasıyla arttı. Son olarak Yükseköğretim Kurulu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yeni bir kampanya için anlaşma sağlandı.

1 GB ve 6 GB Bedava İntenet

YÖK bedava intenet kampanyası bir proje dahilinde öğrenciler için hazırlandı. Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından başlatılan kampanyayla GSM abonelerine 1 GB bedava intenet verilecek. Bu iki kurumun intenet kampanyasında 1 ve 6 GB’lik intenet verilecek.

YÖK 6 GB Bedava İntenet

YÖK tarafından öğrencilere bedava intenet veriliyor. YÖK’ün bu projesi kapsamında sağlanacak bedava intenet kampanyasında öğrencilere 6 GB intenet verilecek. Öğrencilere verilecek 6 GB intenet Uzaktan Eğitim Destek Kotası kapsamında verilecek.

Turkcell Vodafone Türk Telekom 1 GB Bedava İntenet

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 81 milyon mobil hat kullanıcılarına 1 GB ücretsiz intenet veriyor. Bu kampanyadan bütün GSM aboneler yararlanabilecek. Kullandıkları GSM operatörünün mobil uygulamasını indiren kişiler belli adımları takip ederek 1 GB bedava intenetini alabilecek.

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