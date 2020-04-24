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Ramazan ayı boyunca herkese ücretsiz 1 GB internet verilecek! Başvuru ve kullanım nasıl olacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu duyurdu. Ramazan ayı boyunca herkese ücretsiz 1 GB internet verilecek! Haberi alan vatandaşlar başvuru ve kullanım nasıl olacak merak etmeye başladı. İşte ayrıntılar.

24 Nisan 2020 Cuma 15:46
Ramazan ayı boyunca herkese ücretsiz 1 GB internet verilecek! Başvuru ve kullanım nasıl olacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında intenet kullanımının artması nedeniyle Ramazan ayında tüm cep telefonu kullanıcılarına 1 gb intenet verileceği duyuruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamasında GSM operatörleri ile anlaşma sağladıklarını söyleyerek, ‘’Koronavirüs tedbirleri sonrasında vatandaşlarımızın intenet kullanımı oldukça arttı. İntenet kullanımının böyle bir dönemde vatandaşlarımıza yük olmaması amacıyla GSM operatörlerimizden vatandaşlarımız adına destek istedik’’ dedi.

‘’Bakanlımız ile operatörler arasında sağladığımız anlaşma ile operatörlerimiz, 81 milyon cep telefonu abonesine Ramazanda 1’er GB inteneti ücretsiz sağlayacak.’’ ifadeleri ile açıklamasını sonlandırdı.

1 GB ücretsiz intenet ne zaman verilecek?

GSM operatörleri ile gerekli görüşmeler yapıldı. Operatörlerin bu görüşmelere en yakın zamanda yanıt vermesi ve otomatik olarak GB yüklemelerini tanımlaması bekleniyor.

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Son Güncelleme: 24.04.2020 15:46
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