Ramazan ayı boyunca herkese ücretsiz 1 GB internet verilecek! Başvuru ve kullanım nasıl olacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında intenet kullanımının artması nedeniyle Ramazan ayında tüm cep telefonu kullanıcılarına 1 gb intenet verileceği duyuruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamasında GSM operatörleri ile anlaşma sağladıklarını söyleyerek, ‘’Koronavirüs tedbirleri sonrasında vatandaşlarımızın intenet kullanımı oldukça arttı. İntenet kullanımının böyle bir dönemde vatandaşlarımıza yük olmaması amacıyla GSM operatörlerimizden vatandaşlarımız adına destek istedik’’ dedi.

1 GB ücretsiz intenet ne zaman verilecek?

‘’Bakanlımız ile operatörler arasında sağladığımız anlaşma ile operatörlerimiz, 81 milyon cep telefonu abonesine Ramazanda 1’er GB inteneti ücretsiz sağlayacak.’’ ifadeleri ile açıklamasını sonlandırdı.

GSM operatörleri ile gerekli görüşmeler yapıldı. Operatörlerin bu görüşmelere en yakın zamanda yanıt vermesi ve otomatik olarak GB yüklemelerini tanımlaması bekleniyor.

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