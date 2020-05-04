Ramazan Bayramı Türk Telekom, Vodafone ve Türkcell ücretsiz hediye bedava internet kampanyaları

Cep telefonu operatörleri, Ramazan Bayramı ve Korona virüs sebebiyle evde çok fazla vakit geçiren ve bu sırada intenet kullanan müşterilerine hediye intenet paketi kampanyaları sağlıyorlar. İntenet üzerinden ders dinleyen öğrencilere ise ayrıca intenet hediyeleri de bulunuyor. Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone firmaları uygulamalarıyla da müşterilerine hediye intenet dağıtımları sağlıyorlar.

Turkcell 10 GB Hediye İntenet

Turkcell korona virüs sebebiyle evde intenet kullanan müşterilerine 10 GB hediye intenet veriyor. 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında katılım ise oldukça kolay. 10 GB intenetten yararlanmak isteyen Turkcell müşterilerinin ENHIZLI yazıp 2222’ye göndermesi halinde 10 GB intenete hak kazanacaktır. Kampanyadan yararlanmak için 4.5 G uyumlu Turkcell Ses Müşterisi olmak gerekiyor.

Vodafone 5 GB Hediye İntenet

Türk Telekom 30 GB Hediye İntenet

Vodafone faturalı kişilere 1 ay, faturasız müşterilerine ise 1 haftalığına 5 ile 10 GB intenet sunuyor. İntenet paketinden yararlanabilmek için 5G uyumlu sim karta geçilmesi halinde 5 GB intenet, 5G kullan kampanyasına geçen kişilere ise 10 GB intenet hediye ediliyor.

Turk Telekom müşterilerine Temmuz ayına kadar sürecek kampanya ile 30 GB intenet hediyesi veriyor. Kampanyadan yaralanabilmek için 4.5 G sim karta ya da faturalı hatta geçiş yapmak gerekiyor. Geçiş yapan kişilerin 5555’e 4.5G 30GB yazıp göndermeleri gerekiyor.

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