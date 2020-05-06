Xiaomi‘nin alt markası olarak piyasaya çıkan Redmi, yeni telefonu ile kullanıcılarının karşısına sürpriz bir şekilde çıkmaya hazırlanıyor. Redmi Note 9 serisini geçtiğimiz hafta tanıtan firma, yeni bir telefon ile daha bizleri karşılayacak gibi görünüyor. Genelde fiyat-performans ürünleriyle adından sıkça söz ettiren Redmi, şimdi de en uygun fiyatlı 5G özellikli telefonu çıkarmak niyetinde. Çin medyasında yer alan habere göre, firmanın hayranlarını sürpriz bir cihazla şaşırtmak istediği öğrenildi. Adı henüz belli olmayan cihazın MediaTek Dimensity 800 işlemcisi ile geleceği öğrenildi. İşlemci gereği 5G özelliği olacak cihazın oldukça ucuza çıkacağı da gelen bilgiler arasında. Fiyatının yaklaşık olarak 225 dolar olacağı iddia edilen telefonun, 5G özelliğini kullanan en ucuz telefon olacağı da belirtildi.
Redmi'den sürpriz hamle en uygun fiyatlı 5G özellikli telefon geliyor
Redmi'den cep telefonu kullanıcılarını mutlu edecek hamle geliyor, en ucuz 5G özellikli telefon için kolları sıvadı.
06 Mayıs 2020 Çarşamba 23:48
Xiaomi‘nin alt markası olarak piyasaya çıkan Redmi, yeni telefonu ile kullanıcılarının karşısına sürpriz bir şekilde çıkmaya hazırlanıyor. Redmi Note 9 serisini geçtiğimiz hafta tanıtan firma, yeni bir telefon ile daha bizleri karşılayacak gibi görünüyor. Genelde fiyat-performans ürünleriyle adından sıkça söz ettiren Redmi, şimdi de en uygun fiyatlı 5G özellikli telefonu çıkarmak niyetinde. Çin medyasında yer alan habere göre, firmanın hayranlarını sürpriz bir cihazla şaşırtmak istediği öğrenildi. Adı henüz belli olmayan cihazın MediaTek Dimensity 800 işlemcisi ile geleceği öğrenildi. İşlemci gereği 5G özelliği olacak cihazın oldukça ucuza çıkacağı da gelen bilgiler arasında. Fiyatının yaklaşık olarak 225 dolar olacağı iddia edilen telefonun, 5G özelliğini kullanan en ucuz telefon olacağı da belirtildi.