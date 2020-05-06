Redmi'den sürpriz hamle en uygun fiyatlı 5G özellikli telefon geliyor

Xiaomi‘nin alt markası olarak piyasaya çıkan Redmi,u ile kullanıcılarının karşısına sürpriz bir şekilde çıkmaya hazırlanıyor. Redmi Note 9 serisini geçtiğimiz hafta tanıtan firma, yeni bir telefon ile daha bizleri karşılayacak gibi görünüyor. Genelde fiyat-performans ürünleriyle adından sıkça söz ettiren Redmi, şimdi de en uygun fiyatlıözellikli telefonu çıkarmak niyetinde. Çin medyasında yer alan habere göre, firmanın hayranlarını sürpriz bir cihazla şaşırtmak istediği öğrenildi. Adı henüz belli olmayan cihazın MediaTek Dimensity 800 işlemcisi ile geleceği öğrenildi. İşlemci gereği 5G özelliği olacak cihazın oldukça ucuza çıkacağı da gelen bilgiler arasında. Fiyatının yaklaşık olarak 225 dolar olacağı iddia edilen telefonun, 5G özelliğini kullanan en ucuz telefon olacağı da belirtildi.