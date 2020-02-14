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Rekabet Kurumu'nun Google'a kestiği fatura ağır oldu

Rekabet Kurumu, genel arama pazarındaki hakim durumu kötüye kullandığı ve pazardaki rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırdığı ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında rekabeti ihlal ettiğine karar veren kurul Google'a 98.3 milyon TL ceza kesti.

14 Şubat 2020 Cuma 22:42
Rekabet Kurumu'nun Google'a kestiği fatura ağır oldu

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.'ten oluşan ekonomik bütünlük hakkında rekabeti ihlal ettikleir yönünde başlatılan soruşturma dosyası tamamlandı. Rekabet Kurulu tarafından tamamlanan dosyanın müzakeresi sonucunda söz konusu Google'nin söz konusu elektronik bütünlüğün (Google) 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği ve bu ihlalden dolayıda Google'a idari para cezası verilmesine karar verdi.

13.02.2020 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında alınan nihai karar ile ilgili Kurul tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (b) bendi ve 7. maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2019 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden;

* Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.'e müteselsilen 98.354.027,39 TL idari para cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiş olup, ihlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için Google'a gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 3 (üç) aylık süre içerisinde yerine getirilmek ve Kuruma tevsik edilmek üzere;

a) Genel arama sonuç sayfasında rakip alışveriş karşılaştırma hizmetlerinin kendi ilgili hizmetlerinden daha az avantajlı olmayacakları koşulları sağlaması,

b) Mobil mecraya uyumlu olacak şekilde, diğer mecralarda da Shopping Unit'e ait başlığın tıklanma özelliğini kaldırması,

c) Shopping Unit'in başlığında ve etiketlenmesinde bu alanın reklam olduğuna ilişkin belirsizliği makul şekilde gidermesi,

d) Google'da yapılan aramalarda ürün adı ile birlikte açıkça alışveriş karşılaştırma hizmeti sunan rakiplerinin marka veya site adına yer verilmesi durumunda Shopping Unit'in öncelikli olarak konumlandırılmasına son vermesi

e) İlk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren beş yıllık süre boyunca ve yılda bir periyodik olarak Kuruma rapor sunması yükümlülüklerinin getirilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere olduğuna bildirilmiştir.
 

Anahtar Kelimeler:
CezaGoogleRekabet Kurumu
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