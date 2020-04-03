Resident Evil 3 Steam'de resmen yayınlandı. Oyunseverler, uzun zamandır bekledikleri yeni oyunun maceralarındaki yerini alabilecekler. Oyun hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse Jill Valentine,Umbrella'nın uyguladığı vahşete tanıklık eden Raccoon City'de kalan son insanlardan biridir. Umbrella onu durdurabilmek için gizli silahı olan Nemesis'i kullanıyor.

Resident Evil 3 için sistem gereksinimleri neler?

Minimum:

İşlemci: Intel Core i5-4460 ya da AMD FX-6300

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760 ya da AMD Radeon R7 260x

Depolama Alanı: 45 GB

DirectX: Sürüm 11

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8.1 / 10



İşlemci: Intel Core i7-3770 ya da AMD FX-9590RAM: 8 GBEkran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon™ RX 480Depolama Alanı: 45 GBDirectX: Sürüm 12İşletim Sistemi: Windows 10, Resident Evil 3 'ü Steam üzerinde satışa çıkardı, 2 farklı seçenek ile satışa sunulan oyunda, Resident Evil 3 veya Resident Evil 3 ile birlikte Resident Evil 2' yi birlikte satınalınabilir. Sadece Resident Evil 3'e sahip olmak için 259 TL, Her iki oyuna sahip olmak için 348.50 TL ödemeniz gerekiyor.