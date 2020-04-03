Resident Evil 3 Steam'de resmen yayınlandı. Oyunseverler, uzun zamandır bekledikleri yeni oyunun maceralarındaki yerini alabilecekler. Oyun hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse Jill Valentine,Umbrella'nın uyguladığı vahşete tanıklık eden Raccoon City'de kalan son insanlardan biridir. Umbrella onu durdurabilmek için gizli silahı olan Nemesis'i kullanıyor.
Resident Evil 3 için sistem gereksinimleri neler?
Minimum:
İşlemci: Intel Core i5-4460 ya da AMD FX-6300
RAM: 8 GB
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760 ya da AMD Radeon R7 260x
Depolama Alanı: 45 GB
DirectX: Sürüm 11
İşletim Sistemi: Windows 7 / 8.1 / 10
İşlemci: Intel Core i7-3770 ya da AMD FX-9590
RAM: 8 GB
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon™ RX 480
Depolama Alanı: 45 GB
DirectX: Sürüm 12
İşletim Sistemi: Windows 10
Resident Evil çıkış fiyatı ne kadar olacak?
Capcom, Resident Evil 3 'ü Steam üzerinde satışa çıkardı, 2 farklı seçenek ile satışa sunulan oyunda, Resident Evil 3 veya Resident Evil 3 ile birlikte Resident Evil 2' yi birlikte satınalınabilir. Sadece Resident Evil 3'e sahip olmak için 259 TL, Her iki oyuna sahip olmak için 348.50 TL ödemeniz gerekiyor.
Son Güncelleme: 04.04.2020 16:54