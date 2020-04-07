Riot Games'in yeni Valorant'ı Türkçe olacak

Riot Games, karakter diyaloglarından, metinlere kadar oyunla ilgili her detayı tamamen Türkçe yapabilmek için uzunca bir süredir bir çok ünlü sanatçılarla çalışmalarını sürdürüyor. VALORANT'ın oyuncuya Türkçe ulaşması için çok çaba harcayan Riot Games adına, farklı yerelleştirme başlıklarında 6 kişilik deneyimli bir çekirdek ekip çalışıyor.

Teknik ekip ile Seslendirme sanatçıları dahil edildiğinde bu sayı 30'a ulaşıyor. Yıllardır League of Legends evrenini büyük bir özenle gerçekleştirdiği yerelleştirme çalışmalarıyla ülkemizdeki oyuncu kitlesiyle buluşturan Riot Games, VALORANT için de hayli yoğun bir yerelleştirme süreci geçiriyor.

Aylardır yürütülen çalışmalarda şu ana kadar, 13.000 kelime oyun içi metin, 25.000 kelime oyun dışı metin ve 14.000 kelime seslendirme metni çevirisi gerçekleştirildi; saatlerce süren kalite kontrol testleri yapıldı ve bu sayılar her geçen gün artmaya devam ediyor.