Rockstar Games'in Ödül rekortmeni Red Dead Redemption 2'si ücretsiz oluyor

Rockstar Games'in geliştirdiği ve Vahşi Batı'da geçen açık dünya oyunu Red Dead Redemption 2 ücretsiz oluyor. Mayıs ayında Xbox One kullanıcıları RDR2'ye ücretsiz ulaşılabilecek. Konu ile ilgili Microsoft tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi.

Red Dead Redemption 2 ne zaman ücretsiz oluyor

175’in üzerinde ödülün sahibi olan oyun, birçok profesyonel oyuncu tarafından son zamanların en gerçekçi açık dünya oyunu seçildi. Red Dead Redemption 2, 7 Mayıs’ta konsol için Xbox Game Pass platformuna eklenecek.

Oyunun piyasaya sürülme tarihinden itibaren birçok incelemeye konu olan efsanevi oyun Red Dead Redemption 2, macera sever oyuncuları etkilemeye devam ediyor. Detaylı ve etkileyici grafiklere sahip oyunun sürükleyici bir hikâyesi de bulunuyor.

Oyunu daha önce oynayan veya oynamak isteyen konsol oyuncularına bir sürpriz haber de Microsoft’tan geldi. Yapılan açıklamada, 7 Mayıs tarihinden itibaren konsol için Xbox Game Pass platformuna üye oyuncuların hiçbir ek ücret ödemeden Red Dead Redemption 2’ye erişim sağlayabileceği duyuruldu. Yeni eklenecek oyunla birlikte içeriği daha da zenginleşen Microsoft Xbox ve Xbox Game Pass, önümüzdeki dönemde de eklenecek yeni içeriklerle oyuncuların vazgeçilmez tercihi olmaya devam edecek.