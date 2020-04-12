Samsung Android 10 güncellemesini 3 modeli için güncelledi

Teknoloji dünyasının devlerinden olan Samsung, akıllı telefon pazarının da en önemli oyuncularından biri. Güney Kore menşeli şirket, amiral gemilerine yaptığı yatırımlar kadar orta segmentte piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarına da yatırım yapmaya devam ediyor. Samsung’un bu alandaki amacı ise hemen hemen her yelpazeden telefonu piyasaya sürerek kullanıcılarının sayısını arttırmak. Özellikle ülkemizde de bu politikasını sürdüren şirketin oldukça başarılı olduğunu da söyleyebiliriz.

Samsung, yazılımleri konusunda belki en iyi performansa sahip değil, ancak yine de kullanıcısını üzmeyen bir üretici olduğunu da kesinlikle söyleyebiliriz. Android 10 güncellemesini yavaş yavaş orta menzile sahip bütün cihazlar için getirmeyi başardı, şimdi üç yeni model için de güncellemeyi sunmayı planlıyor. 2019 yılının en başarılı orta segment telefonlarından biri olan ve rekor satış rakamları elde eden Galaxy A20e, Android 10 güncellemesi alacak olan cihazların başında geliyor. Aslında güncelleme şu anda servis edilmiş olsada, bu sadece Slovakya için geçerli. Samsung’un bunu yavaş yavaş diğer ülkelere de yayacağına kesin gözü ile bakılıyor.

Galaxy A10 ise gittikçe genişleyen Android 10 dünyasına dahil olan başka bir akıllı telefon. Galaxy A10, Android 10 güncellemesini şuan için yalnızca Hindistan'da yapılabilecek. Ancak bahsi geçen güncelleme yine haftalar içinde diğer pazarlarda da uygulanacak. Güncelleme alan bir başka Samsung modeli ise Galaxy J6. Cihaz 2018 yılında piyasaya sürülmüştü ve 2 yıl geçmesine rağmen Android 10 alan akıllı telefonlardan biri oldu. Bu haber ise ilk olarak Polonya'da duyuldu ve yine yavaş yavaş diğer ülkelerde de uygulanması bekleniyor.

