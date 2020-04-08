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Samsung, beklenen tablet modelleri için hazırlanıyor

Samsung yeni modelleri 11 ve 12.4 İnç'lik iki yeni modeli ile piyasaya hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

08 Nisan 2020 Çarşamba 13:49
Samsung, beklenen tablet modelleri için hazırlanıyor

Tablet pazarının istikrarlı oyuncularından birisi olan Samsung, yıl için de amiral gemisi hazırlıklarına başladı. Firmanın bu kezyeni hamlesi farklı ekran boyutlarına sahip iki yeni model hazırladığı iddia ediliyor.
Galaxy Tab S7 neler sunacak?

Edinilen bilgilere göre Galaxy Tab S6 modelinin devamı olacak yeni amiral gemisi tablet modellerinde iki farklı ekran boyutu kullanacak. Bir tanesi 11 inç boyutlarındayken diğeri ise 12.4 inç boyutlarında olacak.

Yeni amiral gemilerinin Snapdragon 865 yonga seti, 6GB/8GB RAM, 128GB/256GB depolama kapasitesi, daha gelişmiş kamera paketi ve daha iyi bir hızlı şarj olma özelliği ile geleceği tahmin ediliyor.
Galaxy Tab S7 öne çıkıyor olsa da Galaxy Note 12.4 şeklinde bir sürpriz yapmasını bekleyenler de var. Hatırlanacağı üzere Galaxy Note tablet serisinde S-Pen ekran kalemi önemli bir unsur olarak kullanılmıştı. İlerleyen haftalarda yeni tablet modelleri ile ilgili daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
SamsungTabletTeknolojiYeni
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