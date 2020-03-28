Samsung'dan kullanıcılarına 'ücretsiz' Youtube Premium müjdesi!

Hediye paketleri, 4 aylık ve 2 aylık olmak üzere iki kademeli. 2 Aylık hediye paketinden bütün Galaxy kullnaıcıları faydalanbiliyor.

Tüm dünyanın eve kapandığı bu günlerde çok işe yarayacak gibi duran kampanyada, 4 aylık hediyeden yararlanmak için iki kriter var. Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra ve Galaxy Z Flip cihazlarından birine sahip olmak ve bu cihazların 14 Şubat 2020 ile 5 Mart 2021 arasında satın alınması ya da bu tarih içinde etkinleştirilmesi. Bu kriterleri karşılayan kullanıcılar, 4 ay boyunca Youtube Premium'u ücretsiz deneyimleyebilecek.



