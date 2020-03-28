İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
88125
ALTIN
337.848
DOLAR
6.4499
STERLİN
8.0364
EURO
7.1137

Samsung'dan kullanıcılarına 'ücretsiz' Youtube Premium müjdesi!

Teknoloji devi Samsung, Galaxy kullanıcılarının karşısına güzel bir haberle çıktı. Kullanıcılar, belirli şartlar dahilinde Yotube Premium'u, 2 ay veya 4 ay ücretsiz kullanabilecek. Yeni kullanıcılar daha avantajlı olsa da, eski kullanıcıların neredeyse tamamı da bu kampanyadan faydalanabiliyor.

28 Mart 2020 Cumartesi 20:45
Samsung'dan kullanıcılarına 'ücretsiz' Youtube Premium müjdesi!

Hediye paketleri,  4 aylık ve 2 aylık olmak üzere iki kademeli.  2 Aylık hediye paketinden bütün Galaxy kullnaıcıları faydalanbiliyor.  

Samsung'dan kullanıcılarına 'ücretsiz' Youtube Premium müjdesi!

Tüm dünyanın eve kapandığı bu günlerde çok işe yarayacak gibi duran kampanyada, 4 aylık hediyeden yararlanmak için iki kriter var.  Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra ve Galaxy Z Flip cihazlarından birine sahip olmak ve bu cihazların 14 Şubat 2020 ile 5 Mart 2021 arasında satın alınması ya da bu tarih içinde etkinleştirilmesi.  Bu kriterleri karşılayan  kullanıcılar, 4 ay boyunca Youtube Premium'u ücretsiz deneyimleyebilecek.  

Samsung'dan kullanıcılarına 'ücretsiz' Youtube Premium müjdesi!
 

Son Güncelleme: 28.03.2020 20:48
Anahtar Kelimeler:
Samsungücretsiz YoutubeGalaxyücretsiz Youtube MüzikHediye Youtube Premium
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Google Play Store'da yeni dönem: Arama penceresinde yeni detaylar neler?
Google Play Store'da yeni dönem: Arama penceresinde yeni detaylar neler?
İlk katlanabilir telefonun yeni modeli: Royale FlexPai 2 görücüye çıktı!
İlk katlanabilir telefonun yeni modeli: Royale FlexPai 2 görücüye çıktı!
Corona virüsü salgını The Last of Us 2’yi etkileyecek mi? Çıkış tarihi gecikir mi?
Corona virüsü salgını The Last of Us 2’yi etkileyecek mi? Çıkış tarihi gecikir mi?
Google'dan corona virusle mücadele için işletmelere 800 milyon dolar destek!
Google'dan corona virusle mücadele için işletmelere 800 milyon dolar destek!
PlayStation 5 çıkış tarihi belli oldu mu? Sony Sözcüsü'nden resmi açıklama
PlayStation 5 çıkış tarihi belli oldu mu? Sony Sözcüsü'nden resmi açıklama
Seri üretim başlıyor! Yerli solunum cihazına ait ilk görüntüler geldi
Seri üretim başlıyor! Yerli solunum cihazına ait ilk görüntüler geldi

Popüler Haberler

Seyahat izin belgesi nasıl alınır, alma şartı nedir? İzinsiz uçak ve otobüs seyahat'i yasaklandı!
Askerlik 9 aya mı çıkacak? Askerlik kaç ay? Sosyal medyada asılsız iddialar!
Özel araç ile şehirler arası yolculuklara kısıtlama veya yasak var mı?
Kuruluş Osman yeni bölüm yayınlanacak mı? 1 Nisan’da ATV Kuruluş Osman neden yok, neden yayınlanmadı?
Türkiye'nin diğer ülkelerle arasındaki saat farkları ne kadardır? Hangi ülkenin saati daha ileridir, hangisinin saati daha geridir?
65 yaş ve üzeri kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için Tüvtürk araç muayeneleri ertelendi!
Tavla plus hediye çip kazanma yöntemleri
Ücretsiz izne çıkarılan işçi İşkur işsizlik maaşı alabilir mi, işsizlik maaşı şartları nelerdir?
Vaka sayısı kaç oldu? 28 Mart 2020 Cumartesi Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve son durum ne? Kaç hastamız var?
ING Bank Müşteri Hizmetleri müşteri temsilcisine hızlı ulaşım 0850 222 0 600
iPhone 12 Pro özellikleri belli oluyor
Türkiye’de kaç Çin'li yaşıyor? Çin yeni yıl tatiline giden Çinliler geri döndü mü?
Nisan 2020 Netflix'te yayınlanacak diziler, filmler ve hangi belgeseller neler? Netflix'te Nisan yayın programı açıkladı
Ertelemeli kredi veren bankalar ve erteleme süreleri ( 3 ve 6 ay ertelemeli kredi )
Öğretmen Dizisi Mevsim kimdir? Gerçek adı nedir? Elif Ceren Balıkçı hakkında bilgiler
KPSS P10 puan türü nedir? KPSS P10 öğretmenlik puan türü hesaplaması
MEB tatil olan okul süresince kreş ödemeleri yapılacak mı?
Adil Karaismailoğlu daha önce hangi görevlerde bulundu? Adil Karaismailoğlu siyasi ve iş yaşamı geçmişi
Maddi durumu iyi olmayan aileler için yapılan korona virüs maddi ve gıda destekleri
2020 Galata Kulesi yerli ve yabancı turistler için giriş ücreti bilgileri
Hercai yeni bölüm yayınlanacak mı? 3 Nisan ATV Hercai neden yok?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.