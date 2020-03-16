Samsung Galaxy A11 özellikleri ve Türkiye satış fiyatı

Samsung, Şubat ayı içerisinde Galaxy S20 serisi ve Galaxy Z Flip’in tanıtımını gerçekleştirerek kullanıcılarının amiral gemisi beklentilerine yanıt vermişti. Samsung, giriş ve orta segment akıllı telefon serilerine odaklanırken, Galaxy A11’in tanıtımı yapıldı.

Gaalxy A11, geçtiğimiz yıl yenilendi ve A serisinin giriş seviyesi olan Galaxy A11 özellikleri ve tasarımıyla kullanıcılarının beğenisini toplamayı başardı.

Samsung, 6.4 inç büyüklüğünde LCD ekranı ve 720x1560 piksel çözünürlük sunan Galaxy A11, 8 megapiksel ön kameraya sahiptir. Arka tarafında 13 Megapiksel F/2.0 ön kameraya sahip Galaxy A11, 5 megapiksel f/2.2 ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel f/2.4 derinlik algılama sensörünü bir arada buluşturuyor.

Arka tarafında parmak izi okuyucuya yer verilen Samsung A11, 1.8 GHz hızında sekiz çekirdekli işlemciden güç alıyor. 2 ve 3 GB RAM seçenekleriyle gelen akıllı telefonda 32 GB dahili depolama alanı bulunmaktadır. 4000 mAh kapasiteli bataryasıyla 15W hızlı şarja sahip Galaxy A11, 177 gram ağırlığındadır. Siyah, kırmızı ve mavi renk seçenekleriyle kullanıcılarla buluşacak Galaxy A11’in satış takvimi ve fiyatı ise henüz bilinmemektedir.