Samsung Galaxy A21s özellikleri neler? fiyatı ne kadar olacak?

Samsung, uzun zamandır gündemde tuttuğu Galaxy A21s modelini sonunda resmen tanıttı. Yeni modelinin Galaxy A21 ile benzer bir tasarıma sahip ancak faklılık olarak dört arka kamera, çeşitli RAM seçenekleri ve ve daha büyük batarya gibi özellikleri var.

Cihaz 1600 × 720 piksel çözünürlük ve 20:9 en boy oranı sunan 6.5 inç Infinity-O ekrana sahip. Gücünü ise 2.0 GHz saat frekansına sahip sekiz çekirdekli bir işlemcicen (muhtemelen Exynos 850) alıyor. Akıllı telefon 3/4/6 GB RAM ve 32/64 GB depolama seçenekleriyle tercih edilebilecek.

Kamera özellikleri

Samsung Galaxy A21s'te 15 watt kablolu şarjı destekleyen 5.000 mAh kapasiteli bir bataryaya yer verilmiş. Dört görüntü sensörü içeren arka kamera sistemi ve selfie kamerasının detayları şu şekilde:

48 megapiksel ana sensör

8 megapiksel geniş açılı lens

2 megapiksel makro sensör

2 megapiksel derinlik sensörü



13 megapiksel selfie kamerası

Fiyatı ne kadar olacak

Cihazın diğer özelliklerini 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C girişi ve parmak izi tarayıcısı olarak söyleyebiliriz. Ayrıca kutudan Android 10 tabanlı One UI 2.0 arayüzü ile çıkacak.

Samsung Galaxy A21s satışları 19 Haziran'da başlayacak. Siyah, beyaz, mavi ve kırmızı olmak üzere toplam dört renk seçeneği olan akıllı telefonun başlangıç fiyatı 200 euro oalrak belirtildi.



