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Samsung Galaxy A51 5G çıkış tarihi ve cihaz özellikleri belli oldu

Samsung’un Galaxy A51 serisinin yeni 5G modelinin çıkış tarihi belli oldu. Samsung Galaxy A51 5G’nin cihaz özellikleri de belli oldu.

30 Nisan 2020 Perşembe 19:08
Samsung Galaxy A51 5G çıkış tarihi ve cihaz özellikleri belli oldu

Samsung 2020 yılının ilk aylarında Galaxy A51 5G için çalışmalarını hızlandırmıştı. Yeni Galaxy A51 5G’nin tanıtım ve piyasaya sürüleceği tarih açıklandı.  

Samsung Galaxy A51 5G Çıkış Tarihi

Samsung Galaxy A51 5G’nin performansı Geekbench testi sonucunda ortaya çıkmıştı. Testlerde 679 puan alan A51 5G, çoklu çekirdek testinde ise 1848 puan almıştı. Bu testlerin ardından yeni modellerin özellikleri de belli olmuştu.

Galaxy A51 5G’nin, 158.9 x 73.6 x 8.7mm boyuta sahip olduğu ve 187 gram ağırlıkta olduğu öğrenildi. Ayrıca cihazda 6.5 inç S-AMOLED ekran özellikleri de var.

A51 5G Exynos 980 5G işlemcisiyle geliyor ve bu işlemciye 6 GB RAM eşlik ediyor. One UI 2 Android sürümüyle gelecek olan A51 5G’nin Android 10 OS sürümünü de barındıracağı öğrenildi.

A51 5G modellerini 32 Megapiksellik bir ön kameraya sahip. Arka kamera ise yeni nesil tasarımlarla donatılmış ve ana kamera 48 Megapiksel çözünürlüğe sahip. Ana kameranın yanında 12 Megapiksel ultra geniş açılı bir kamera, 5 Megapiksel derinlik sensörü ve 5 Megapiksellik makro lens bulunuyor.

Samsung Galaxy A51 5G’lerin piyasaya sürülme tarihi 7 Mayıs 2020 olarak belirlendi. Cihazın ilk önce Güney Kore’de satışa sunulacağı ve daha sonra ABD’ye sürülmesi bekleniyor. Galaxy A51 5G’nin piyasa fiyatının ise 469 Dolar olacağı öğrenildi.

 

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Son Güncelleme: 30.04.2020 19:08
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