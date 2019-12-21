Samsung Galaxy Fold 2 ne zaman çıkacak? Samsung katlanabilir ekranlı telefon özellikleri ve fiyatı

Katlanabilir özelliği ile çıktığı dönemde bütün dünyayı kasıp kavuran Samsung Galaxy Fold’un yeni üyesi Samsung Galaxy Fold 2, teknoloji meraklıları tarafından araştırılmaya başlandı. Yeni cihazın teknik özellikleri ve elbette fiyatı en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

Yeni Katlanabilir Telefon Yolda!

Samsung’un yeni çıkaracağı katlanabilir telefon olan Samsung Galaxy Fold 2, Moto Razr sonrası en çok dikkat çeken cihaz oldu. Rekor kırması beklenen cihazın ekranının oldukça estetik bir şekilde tasarlandığı görülüyor.

Son olarak çıkış tarihi hakkında açıklamaların yapıldığı Galaxy Fold 2’nin 2020 senesinde müşterilerin beğenisine sunulacağı ifade edildi. Esnek bir OLED ekranı olacak olan Fold 2’nin 6,7 inç büyüklüğünde olacağı ve delikli ön kamerası olacağı bilinenler arasında yer alıyor. Cihazın en çok ön plana çıkan özelliği ise kapalıyken bile erişim sağlanabilecek olması.

Samsung Galaxy S11 ve Galaxy Fold 2 Ne Zaman Satılacak?

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre Samsung Galaxy S11 ve Galaxy Fold 2 cihazları 18 Şubat 2020 tarihinde alıcıların beğenisine sunulacak.