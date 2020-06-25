Samsung Galaxy M51'in satışa çıkarılacağı tarih ortaya çıktı

Samsung’un M serisinde bulunan en güçlü modeli için çıkış tarihi tespit edildi. Akıllı telefon pazarındaki en önemli isimler arasında yer alan Samsung M serisinde model yelpazesi her geçen gün genişliyor. Hali hazırda Türkiye’de M31 modeliyle güçlü bir müşteri kitlesine hitap etmeyi başaran Güney Koreli teknoloji devi ilerleyen günlerde Galaxy M51 modeliyle yeniden sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Şu sıralar M41 modelini satışa sunma planları yapan Samsung, M41 ekranı üretecek Çinli firmanın yetersiz olması nedeniyle telefonu çıkartmaktan vazgeçmişti.

Galaxy M51 için geri sayım başladı

Samsung, M41 ile ilgili yaşanan son gelişmeleri müteakip odağını M51’e yöneltti. Samsung’un Galaxy M51’i ne zaman satışa çıkaracağı büyük bir merakla araştırılırken cihazla ilgili detaylar ortaya çıktı.

İlk olarak Hindistan’da satışa sunulacağı belirtilen Samsung Galaxy M51’in Kasım ayında global pazarda olması bekleniyor. Cihazın ilk olarak gün yüzüne çıkacağı tarihin ise Eylül olarak kararlaştırıldığı öğrenlidi.

Galaxy M51 teknik özellikleri

4000 mAh batarya ile geleceği öne sürülen Galaxy M51’in A51’e benzer özelliklere sahip olabileceği üzerinde duruluyor.