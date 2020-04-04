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Samsung'tan görülmemiş kablosuz kulaklık tasarımı

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung bugüne kadar görülmemiş tarzda kulaklık tasarladı.

04 Nisan 2020 Cumartesi 22:50
Samsung'tan görülmemiş kablosuz kulaklık tasarımı

Samsung teknoloji alanında atılımlarına kablosuz kulaklık alanında da devam ediyor, kablosuz kulaklık pazarında önemli isimler arasında yer alan Samsung, kod adı ''Bean'' olan şaşırtıcı modeli görebileceğiniz üzere gerçekten çok garip bir tasarıma sahip. Kablosuz kulaklık tasarımı kulak içi formunda olmayan kablosuz kulaklık, garip bir şekilde kulağa oturuyor.Göründüğü kadarı ile kulak içi konforlu olarak görünmesede yeni ürün kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor.
 

Son Güncelleme: 04.04.2020 22:50
Anahtar Kelimeler:
Güney KoreTeknolojiSansungKablosuzKulaklık
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