Samsung'tan görülmemiş kablosuz kulaklık tasarımı

Samsungalanında atılımlarınaalanında da devam ediyor, kablosuz kulaklık pazarında önemli isimler arasında yer alan Samsung, kod adı ''Bean'' olan şaşırtıcı modeli görebileceğiniz üzere gerçekten çok garip bir tasarıma sahip. Kablosuz kulaklık tasarımı kulak içi formunda olmayan kablosuz kulaklık, garip bir şekilde kulağa oturuyor.Göründüğü kadarı ile kulak içi konforlu olarak görünmesede yeni ürün kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor.