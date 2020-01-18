Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Watch 2 geliyor!

Teknoloji devi Samsung, 11 şubat tarihinde düzenleyeceği etkinliğe son hızla hazırlanmaya devam ediyor. Etkinlikte Galaxy S20 ve yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip'in tanıtımını yapacak olan şirket aynı zamanda yeniş akıllı saati Galaxy Watch 22yi de görücüye çıkaracak.

Samsung'un “SM-R840” model numarasını verdiği yeni bir akıllı saat üzerinde çalışmaya başlamasının üzerine çalışmaları hızlandırdığı ve 11 şubat'ta ki etkinliğe yetiştireceği konuşuluyor.

Akıllı saat modelinin şu an 330 mAh pille yolda olduğu haricinde hiçbir teknik detay paylaşılmazken fiziksel olarak döndürülebilir çerçeveye sahip olan Galaxy Watch’ın yerini alacağı söyleniyor.

Samsung’un en çok beğenilen modellerinden biri olan Galaxy Watch, bilindiği üzere çok geniş bir kullanıcı portföyüne sahip. Şirket aynı performans derecsiyle üreteceği Galaxy Watch 2’nin de bu yapıda ve güncel donanımlarla ciddi şekilde ses getireceğini düşünüyor. Modelin yine yuvarlak tasarımda olacağı gelen bilgiler arasında.