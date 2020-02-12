Samsung'un yeni nesil Galaxy S20 ve Galaxy Z Flip göz dolduruyor

Samsung, yeni nesi akıllı telefonlarının Türkiye lansmanını ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenen "Galaxy Unpacked 2020" etkinliği ile eş zamanlı olarak gerçekleştirek merakla beklenilen cihazları tanıttı. Mart ayında Türkiye'de ki raflarda yerini alacak olan Galaxy S20 serisini ve katlanabilir özelliği taşıyan yeni telefonu Galaxy Z Flip'in teknik özellikleri ise göz doldurdu.

Galaxy S20 serisinde Samsung, yapay zeka ile gelmiş geçmiş en büyük görüntü sensörünü bir araya getirirken Galaxy S20 ve Galaxy S20+ akıllı telefonlarda 30x'e varan zoom kullanılırken Galaxy S20 Ultra ise katlanan lensleri ile bir önceki seriye göre ilerleme gösterdi ve S20 serisi, detaylardaki netlik, zoom özelliğindeki ileri seviye, tek tuşla çoklu çekim ve profesyonel seviyede video çekme imkanı ile kullanıcılara sunuldu.

Galaxy S20, cihazı çip seviyesinden yazılım seviyesine kadar koruyan mobil güvenlik platformu Knox tarafından korumaya alındı ve cihazda 25W hızlı şarj standart olarak sunuludu. Aynı zamanda Galaxy S20 Ultra modeli 45W Süper Hızlı (Super Fast) şarjı da desteklediği belirtildi. Galaxy S20'nin tüm modellerde 128GB geniş bir depolama alanı standart olarak ayarlandı ve 1TB arttırılabilir hafıza desteği sağlandı.

Unpacked 2020 etkinliğinde en dikkat çeken telefon ise Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip olduğu görüldü. Teknoloji devi Samsung'un ürettiği ve türünün ilk örneği olan katlanabilir cam kullanılarak üretilen Galaxy Z Flip'de, katlandığında avuca sığan 6,7 inçlik ekrana sahip oluyor. İlk kez bu cihazda kullanılan "Gizli Menteşe" ve yenilikçi kullanıcı deneyimi sayesinde, Galaxy Z Flip'de içerik üretmek, paylaşmak ve izlemek kullanıcıların hayatını daha da bir kolaylaştırıyor.

Galaxy Z Flip'in tasarımı yapılırken her şeyin sürekli hareket halinde olduğu modern yaşam tarzı öne sürüldü ve bu telefonla eller kullanılmadan farklı açılardan bir çok şey yapıması hedeflendi.