Samsung'un yeni orta segment Amirali M31

Güney Koreli teknoloji devi stratejik olarak orta segmentteki model sayısını yüksek tutarak müşteri kitlesini daha da genişletmek niyetinde. Çünkü Xiaomi, Huawei ve Oppo gibi Çinli üreticiler son dönemde sağlam bir hamle yapmış durumdalar. Haliyle Samsung da bu atakları geri püskürtmek istiyor.

Bu süreçte satışa sunulan modellerden birisi de Galaxy M31 oldu. Orta segmente hitap eden telefonun en dikkat çeken özelliklerinin başında 6000 mAh’lık bataryasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Bu arada dip not olarak Galaxy M31 teknik özelliklerini de hatırlatalım.

Yonga Seti: Exynos 9611

RAM: 6GB

Dahili Depolama: 64GB / 128GB

Ekran: 1080 x 2340 px 6.4 inç Super AMOLED



Batarya: 6000 mAhKamera: 64MP + 8MP + 5MP + 5MPÖn Kamera: 32MPİşletim Sistemi: One UI 2.0 destekli Android 10Ortalama Fiyatı: 2700 TL