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Samsung'un yeni orta segment Amirali M31

Akıllı telefon pazarında bulunduğu yeri korumak ve hatta daha ileri taşıyabilmek isteyen isimlerden biri olan Samsung orta segmentteki model yelpazesini genişletmeye devam ediyor.

12 Nisan 2020 Pazar 22:10
Samsung'un yeni orta segment Amirali M31

Güney Koreli teknoloji devi stratejik olarak orta segmentteki model sayısını yüksek tutarak müşteri kitlesini daha da genişletmek niyetinde. Çünkü Xiaomi, Huawei ve Oppo gibi Çinli üreticiler son dönemde sağlam bir hamle yapmış durumdalar. Haliyle Samsung da bu atakları geri püskürtmek istiyor.

Samsung'un yeni orta segment Amirali M31

Bu süreçte satışa sunulan modellerden birisi de Galaxy M31 oldu. Orta segmente hitap eden telefonun en dikkat çeken özelliklerinin başında 6000 mAh’lık bataryasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Bu arada dip not olarak Galaxy M31 teknik özelliklerini de hatırlatalım.

Yonga Seti: Exynos 9611
RAM: 6GB
Dahili Depolama: 64GB / 128GB
Ekran: 1080 x 2340 px 6.4 inç Super AMOLED

Batarya: 6000 mAh
Kamera: 64MP + 8MP + 5MP + 5MP
Ön Kamera: 32MP
İşletim Sistemi: One UI 2.0 destekli Android 10
Ortalama Fiyatı: 2700 TL

Anahtar Kelimeler:
SamsungTeknolojiOppoM31Orta Segment
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