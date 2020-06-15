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Samsung ve BTS İşbirliği Büyüyor

Samsung dünya genelinde adından söz ettirmek için Güney Koreli ünlü müzik grubu BTS ile reklam anlaşması imzalamıştı. Bu anlaşma eleştirilse de sosyal medyada amacıma ulaşan bir anlaşma oldu.

15 Haziran 2020 Pazartesi 16:37
Samsung ve BTS İşbirliği Büyüyor
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Samsung, Güney Koreli dünyaca ünlü müzik grubu BTS ile reklam konusunda iş birliği anlaşması imzalamıştı. Bu anlaşma birçok kişi tarafından eleştirilse de Samsung’un en çok etkileşim alan 37 tweetinin BTS ile anlaşmalı olan tweetler olması, Samsung’un ne kadar iyi bir strateji uyguladığını gösteriyor.


Samsung, Güney Koreli müzik grubu BTS ile dijital pazarlama anlaşması imzaladı. Bu durumu birçok kesim eleştirmişti. Dünyanın en büyük teknoloji üreticilerinin başında gelen şirket, daha önce de ünlü isimlerle reklam anlaşmaları imzalamıştı. Ülkemizde Ece Seçkin’le anlaşma imzalayan firma, dünya geneline hitap etmek için BTS ile anlaştı.

Galaxy S20+ ve Galaxy Buds+ model ürünlerinin BTS temalı olarak piyasaya süren Samsung, olumlu tepkiler aldığı kadar olumsuz tepkiler de aldı. Ancak Samsung’un Twitter’da en çok etkileşim alan 37 tweetine baktığımızda BTS ile anlaşmalı olan tweetler olduğu göze çarpıyor. Bu birliktelik çok tartışılmış olsa da şirket amacına ulaştı. Ortaklıktan aldığı verim göz önünde bulundurulursa bu anlaşma devam edecek.

Teknoloji devi Samsung, her yıl reklam için 5 milyar dolar bütçe ayırmaktadır. Bu yıl ayrılan bütçenin büyük bir kısmı muhtemelen BTS grubuna gitti. Bu anlaşmadan Samsung oldukça memnun olacak ki pandemi sürecinde bile reklam ve pazarlama ile ilgili videolar yaptılar.


Son Güncelleme: 15.06.2020 16:37
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