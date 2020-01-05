Samsung, Yeni Galaxy S Serisini ve Galaxy Fold 2'yi tanıtmak için gün sayıyor

Teknoloji devi Samsung'un merakla beklenen Galaxy S serisi ve yeni katlanabilir özellikli telefonu Galaxy Fold 2'nin tanıtımı için geri sayım başladı. Şirket, meraklılarının sabırsızlıkla beklediği her iki cihazın tanıtım tarihini resmi Twitter hesabı üzerinden açıkladı. Dev şirket düzenleyeceği etkinlik tarihinin 11 Şubat olarak karar verdiklerini kaydetti.

Samsung, 11 Şubat tarihinde yapacağıetkinliği ile ilgili daha önceden resmi bir bilgi paylaşmamış tanıtımı yapılacak olan cihazların özellikleri ve fiyatları bazı basın kuruluşları tarafından piyasaya sızdırılmıştı.

Son olarak yayınlanan açıklamayla birlikte etkinliğin tanıtım videosu 15 saniyelik model tanıtımı olarak ayarlandı. Videoda yeni modellerin tanıtılacağı ile ilgili bazı ipuçları da yer alıyor. A harfleri yerine S20 modelinin kamera çıkıntısına benzer bir dikdörtgen ve Fold 2 modelindeki kamera çıkıntısına benzer bir kare bulunan videoya göre kullanıcılar Galaxy cihazlarını gerçeklet görebilmek için sabırsızlanıyorlar.

