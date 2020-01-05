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Samsung, Yeni Galaxy S Serisini ve Galaxy Fold 2'yi tanıtmak için gün sayıyor

Samsung, yeni Galaxy S serisini ve kullanıcıların merakla beklediği katlanabilir telefon Galaxy Fold 2'yi tanıtmak için gün sayıyor. Şirket, son yaptığı açıklamaya göre yeni Galaxy cihazlarını 11 Şubat tarihinde görücüye çıkaracak.

05 Ocak 2020 Pazar 15:49
Samsung, Yeni Galaxy S Serisini ve Galaxy Fold 2'yi tanıtmak için gün sayıyor

Teknoloji devi Samsung'un merakla beklenen Galaxy S serisi ve yeni katlanabilir özellikli telefonu Galaxy Fold 2'nin tanıtımı için geri sayım başladı. Şirket, meraklılarının sabırsızlıkla beklediği her iki cihazın tanıtım tarihini resmi Twitter hesabı üzerinden açıkladı. Dev şirket düzenleyeceği etkinlik tarihinin 11 Şubat olarak karar verdiklerini kaydetti.

Samsung, Yeni Galaxy S Serisini ve Galaxy Fold 2'yi tanıtmak için gün sayıyor

Samsung, 11 Şubat tarihinde yapacağı UNPACK 2020 etkinliği ile ilgili daha önceden resmi bir bilgi paylaşmamış tanıtımı yapılacak olan cihazların özellikleri ve fiyatları bazı basın kuruluşları tarafından piyasaya sızdırılmıştı.

Samsung, Yeni Galaxy S Serisini ve Galaxy Fold 2'yi tanıtmak için gün sayıyor

Son olarak yayınlanan açıklamayla birlikte etkinliğin tanıtım videosu 15 saniyelik model tanıtımı olarak ayarlandı. Videoda yeni modellerin tanıtılacağı ile ilgili bazı ipuçları da yer alıyor. A harfleri yerine S20 modelinin kamera çıkıntısına benzer bir dikdörtgen ve Fold 2 modelindeki kamera çıkıntısına benzer bir kare bulunan videoya göre kullanıcılar Galaxy cihazlarını gerçeklet görebilmek için sabırsızlanıyorlar.
 

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SamsungGalaxy S SerisiGalaxy Fold 2Tanıtım TarihiUnpack 2020
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