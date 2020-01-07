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Samsung’un çerçevesiz televizyonu Q950TS QLED 8K görücüye çıktı

Samsung, QLED 8K serisindeki Q950TS modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Çerçevesiz ekranı ve kullanılan yapay zeka teknolojisi ile model şaşkınlık yarattı. Peki, akıllı ev entegrasyonu Q950TS modelinin özellikleri neler?

07 Ocak 2020 Salı 16:20
Samsung’un çerçevesiz televizyonu Q950TS QLED 8K görücüye çıktı

Güney Koreli Samsung, CES 2020 teknoloji fuarında çerçevesiz televizyonu Q950TS QLED 8K modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Yapay zeka teknolojisinin kullanıldığı televizyonda Ön panel olduğu gibi gövdeye entegre edilmiş ve çerçeve kullanılmadan tasarlanmış.

Infinity Screen adı verilen bu teknoloji sayesinde kasa kalınlığı 15mm olarak kalmış ve çerçeve kullanılmadığı için projeksiyonun verdiği duvara yansıtma hissiyatı daha parlak bir şekilde izleyiciye sunma kalitesi gerçekleştirilmiş.

Samsung’un çerçevesiz televizyonu Q950TS QLED 8K görücüye çıktı

QLED teknolojisinin kullanıldığı cihazda ekran oranı yüzde 99 olarak belirlenmiş ve ekran çevresinin özellikle alt kısımlarında 2,3 mm kalınlığında bir çerçeve oluşturulmuş. Fakat bu çerçeve cihaza yaklaşmadan fark edilemiyor.

Samsung’un çerçevesiz televizyonu Q950TS QLED 8K görücüye çıktı

Q950TS QLED 8K TV özelliklerinde ses, video ve akıllı yetenekleri güçlendirmek için gelişmiş Yapay Zeka teknolojisinin gücü kullanılmış ve Tizen tarafından desteklenen bir dizi akıllı özellikte eklenerek kullanıcıların sesli komutları kullanmasını ve Tap View, Digital Butler ve Samsung Health gibi yeni özelliklere erişmesini her zamankinden daha kolay hale getirmesi sağlanmış.

Quantum Processor 8K işlemcisi kullanılan televizyon içerikleri 8K olarak daha verimli ölçeklendirebilme özelliğine sahip. Ayrıca YouTube platformu da televizyon için 8K bir çözünürlük sunacak. Bixby özelliği ile kullanıcıların komutlarına göre arka plan görüntülerini değiştirebildiği ileri teknoloji ürünü Samsung Q950TS 8K QLED TV için henüz bir resmi fiyat açıklanmadı.

Samsung’un çerçevesiz televizyonu Q950TS QLED 8K görücüye çıktı

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