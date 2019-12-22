Samsung'un düşük bütçeli akıllı telefonu Galaxy A01 tanıtıldı

Teknoloji devi samsung, geçtiğimiz aylarda tanıtımlarını yaptığı ve piyasaya sürdüğü Galaxy Note 10 serilerinin ardından düşük bütçe ile sahip olunacak bir diğer cihazı olan Galaxy A01'in tanıtımını gerçekleştirdi.

Galaxy A serisinin en yeni üyesi Galaxy A01, 5,7 inç büyüklüğünde ve 1520 × 720 piksel çözünürlüğüne sahip. Akıllı telefon ayrıca HD+ Infinity-V damla çentikli ekran tasarımıyla kullanıcılarına sunulurken cihazın gücünün 8 çekirdekli Snapdragon 439 işlemcisinden aldığı belirtiliyor.

2GB RAM ve 16GB depolama alanına sahip akıllı telefonun hafızası MicroSD kart ile 512GB’a kadar yükseltilebiliyor.

13MP + 2MP olmak üzere çift arka kameraya sahip Galaxy A01’in ön tarafında ise 5MP’lik tek bir kamera yer alan cihaz, 3.000mAh batarya kapasitesine sahip.

Android 9 işletim sistemini çalıştıran telefonun piyasa satış fiyatı henüz açıklanmazken piyasada olan benzer telefonlardan daha düşük bir bütçeyle alınabileceği söyleniyor.