Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 5G özellikleri belli oldu

Snapdragon 865 işlemcisi ile Galaxy Z Flip 5G, Samsung’un ikinci katlanabilir telefon modeli olarak karşımıza çıkıyor. Geekbench’te görünen Galaxy Z Flip 5G’nin yeni hücresel bağlantı teknoloji desteğine sahip olacağı belirtilmişti. Güney Koreli teknoloji devi yılın ilk amiral gemisi Galaxy S20 ile dikey katlanabilir telefon Galaxy Z Flip, Şubat ayında paketlenmemiş olan bir etkinlikle tanıtımı yapıldı.
Samsung Galaxy Z Flip 5G teknik özellikleri
Yaklaşık olarak 1500 dolar fiyat etiketiyle piyasaya çıkması beklenen Galaxy Z Flip 5G’nin aynı zamanda Galaxy Watch 3 ve Galaxy Note 2 serisiyle tanıtılacağı aktarıldı.
Son Güncelleme: 20.06.2020 15:28