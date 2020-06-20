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Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 5G özellikleri belli oldu

Samsung'un 2020 yılının yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 5G özellikleri belli oldu. Yeni amiral gemisinin 1500 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor.

20 Haziran 2020 Cumartesi 15:28
Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 5G özellikleri belli oldu
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Snapdragon 865 işlemcisi ile Galaxy Z Flip 5G, Samsung’un ikinci katlanabilir telefon modeli olarak karşımıza çıkıyor. Geekbench’te görünen Galaxy Z Flip 5G’nin yeni hücresel bağlantı teknoloji desteğine sahip olacağı belirtilmişti. Güney Koreli teknoloji devi yılın ilk amiral gemisi Galaxy S20 ile dikey katlanabilir telefon Galaxy Z Flip, Şubat ayında paketlenmemiş olan bir etkinlikle tanıtımı yapıldı.

Samsung Galaxy Z Flip 5G teknik özellikleri


Samsung Galaxy Z Flip, Kana Kod isimli sekiz çekirdekli Qualcomm işlemciye ev sahipliği yapıyor. Şubat ayında tanıtımı gerçekleşen Galaxy Z Flip, geçtiğimiz yıl Snapdragon 855+ içermektedir. Snapdragon 865 işlemcisine 8 GB RAM’ın eşlik ettiği Galaxy Z Flip 5G’nin 12 MP + 12 MP kameralara, 15 W hızlı şarja, 3300 kablosuz şarj desteğine sahip olacağı belirtiliyor.

Yaklaşık olarak 1500 dolar fiyat etiketiyle piyasaya çıkması beklenen Galaxy Z Flip 5G’nin aynı zamanda Galaxy Watch 3 ve Galaxy Note 2 serisiyle tanıtılacağı aktarıldı.


Son Güncelleme: 20.06.2020 15:28
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