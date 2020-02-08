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Sanal gerçeklik projesi ile ölen kızına dokundu

Güney Kore’de 4 yıl önce kızını kaybeden bir anne sanal gerçeklik projesi ile kızının görüntüsüne dokundu. Anne-kızın buluşma anı ise izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

08 Şubat 2020 Cumartesi 19:23
Sanal gerçeklik projesi ile ölen kızına dokundu

Güney Kore'de yaiayan Jang Ji-sung isimli bir kadın 2016 yılında henüz 7 yaşında olan kızı Nayeon'i kaybetti. Geçirdiği bir hastalığa yenik düşen minik kızın sanal görüntüsü projesi yapılmaya başlandı. Yaklaşık 8 ay süren bir çalışma sonrası ise 4 yıl önce ölen kızın görüntüleri oluşturuldu.

Sanal gerçeklik projesi ile ölen kızına dokundu

Ülkede yayın yapan bir televizyon kanalında TV projesi olarak yayınlanan görüntüler ise dünya medyasında yankı uyandırdı. Sanal gerçeklik projesini oluşturan firma ölen kız ile anneyi bu programda buluşturdu.

Sanal gerçeklik projesi ile ölen kızına dokundu

Küçük kızın annesi Jang Ji-sung, sanal gerçeklik sayesinde kızıyla buluşarak onunla konuştu ve ona dokunmaya çalıştı. Anne, kızını gördüğünde gözyaşlarına hakim olamazken sanal gerçeklikteki kızıyla el ele tutuştu ve birde doğum günü partisi düzenledi. Bu anları canlı olarak Naveon’un babası ve kardeşleri de izledi.

Program sonrası duygularını anlatan anne Jang, “Belki bu gerçek cennettir” ifadelerini kullandı. Jang, “Naveon ile buluştum, bana gülümseyerek seslendi, çok kısa ama çok mutlu bir andı. Her zaman çok istediğim şeydi" diye konuştu.

Sanal gerçeklik projesi ile ölen kızına dokundu

Programı hazırlayan prodüksiyon şirketi ise bu proje üstünde 8 aydır çalıştıklarını ve sanal gerçeklikteki parkı anne ve kızının normalde gittiği parktan modellediklerini ve kızın hareketleri için motion capture teknolojisinin kullanıldığını açıkladılar.

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Güney KoreSanal GerçeklikÖlen Kızıyla Buluşan Anne
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