SAR değeri nedir? SAR'ın vücuda zararları nelerdir? SAR normal değerleri kaç olmalıdır?

SAR değeri telefonlardan gelen radyoaktif enerji değeridir. İngilizceden dilimize geçen SAR değeri Spesific Absorption Rate anlamına gelmektedir. Türkçe olarak ise Özgül Emilim Oranı anlamına gelmektedir.

SAR değeri nasıl ölçülür?

SAR değeri hesaplanırken ilk olarak vücudun radyo frekans enerjisine maruz kalan yerin, radyoaktif enerji kaynağına olan uzaklığı ve bu kaynağın radyoaktif enerjiye maruz kalan yerin konumu dikkate alınır.

SAR değeri ortalama ne kadar olmalıdır?

SAR değeri günümüzde en çok cep telefonlarından bulaşmaktadır. SAR değerinin en yüksek olduğu yer cep telefonlarının antenleridir. Cep telefonlarını en çok temas ettiği bölge ise kulaktır. Bu nedenle vücutta en çok maruz kalan bölge kulaktır.

SAR değerinin yüksek olması vücuda büyük zara verir. Uzmanlar SAR değerinin olması gereken ideal değeri açıkladı. Uzmanlara göre ideal SAR değeri 1.00 olmalıdır. Ancak günümüzde piyasaya çıkan telefonlarda en yüksek SAR değeri 2.00 olarak izin veriliyor.

SAR değerinin yüksek olmasının ne gibi zararları vardır?

SAR değerine yüksek miktarda maruz kalınırsa vücutta dokusal ve hücresel olarak sorunlar ortaya çıkmaktadır. SAR değeri fazla olan cihazlar kısa vadede bir sorun teşkil etmese de uzun vadede kalp hastalıklarına, duyma kaybı, beyin tümörü kan hücrelerinde bozulma ve hamilelerde embriyo gelişmesine engel olabilir. Bu sorunların yanı sıra bağ ağrısı ve sersemlik gibi günlük yaşamda ortaya çıkabilecek sorunlara da neden oluyor.