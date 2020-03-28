Seri üretim başlıyor! Yerli solunum cihazına ait ilk görüntüler geldi

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Bilim Kurulu karraıyla birlikte koronavirüsüne karşı mücadele kapsamında maske ve eldiven gibi ihtiyaçların yanı sıra solunum cihazları hastaların iyileşebilmesi için kritik öneme sahip olduğunu söylemiş ve medikal ihtiyaçların hızlı bir şekilde karşılanması için yerli solunum cihazı için çalışmaların başlatılacağını duyurmuştu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Aselsan, Baykar, Arçelik ve Biosys firmalarından 100 mühendis, yoğun bakımlarda kullanılan ve koronavürüs tedavisinde çok önemli bir yere sahip olan solunum cihazı ventilatörü üretmek için seferber oldular. Başlatılan çalışmalar ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinde bilgiler veren Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, “Yerli solunum cihazını en hızlı şekilde üretip milletimizin hizmetine sunmak için gecesini gündüzüne katarak gönülden çalışıyoruz" notuyla solunum cihazının ilk görüntülerini de paylaştı.

Seri üretime geçmeden önce son hazırlık sürecine girildiği vurgulan açıklamada cihazın paylaşılan görüntülerinde arka tarafında yer alan “Türk Malı / Made in Turkey” ifadesi dikkat çekerken, Türkiye’nin ilk yerli yoğun bakım solunum cihazı olma özelliğini taşıdığı belirtildi.

Cihazın üretimini gerçekleştirecek olan BIOSYS firmasıyla anlaşmayı sağlayan Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Şu anda tüm dünya ülkeleri solunum cihazı eksikliğini gidermek için gelişmiş bir cihaz olan medikal ventilatör üretimlerinin peşine düştü. Son dönemde Türkiye’de uygulanan Ar-Ge politikaları ve destekleri sayesinde ortaya çıkan teknoloji girişimi firması Biosys’in geliştirdiği yerli yoğun bakım ventilatörleri pilot düzeyde üretildi ve ülkemizde başarıyla kullanılıyor." ifadelerini kullandı.