SİHA nedir? SİHA (Silahlı insansız hava aracı) üreticisi kimdir? İHA ve SİHA'ların önemi ve işlevleri

Türkiye 2010 yılı itibariyle kendi silah sanayisini üretmeye başladı. Son olarak Suriye’de 39 askerimizin şehit edilmesinden sonra SİHA’lar ve İHA’lar büyük önem kazandı. Bu insansız hava araçları yakın bir zamanda savaşların seyrini değiştirme yolunda atılacak en büyük adımlardan biri.

SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) nedir?

SİHA (silahlı insansız hava aracı) içerisinde insan olmayan, uzaktan kumanda edilen teknolojik bir muhabere aracıdır. Ülkemiz şuanda SİHA teknolojisi konusunda dünyanın lider ülkesi olma yolunda ilerliyor. Özellikle Suriye’ye karşı düzenlenen SİHA ile saldırı bu anlamda dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. SİHA’lar, %100 yerli teknoloji ürünü olarak ilgi dikkatleri üzerine çekiyor.

Türk SİHA üreticisi kimdir?

Baykar Holding, Türkiye’de yerli teknolojik silah üretimi konusunda ciddi adımlar attı. Türkiye’nin yerli SİHA üreticisi olan Baykar Holding, hava aracı teknolojileri konusunda dünyanın önemli markalarından biri konumuna geldi.

İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) modellerinin geliştirilmesindeki en büyük pay Selçuk Bayraktar’ındır. Selçuk Bayrakta aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadıdır.

Suriye’de 39 askerimizin şehit olmasının ardından düzenlenen SİHA saldırıları ile Türkiye hiçbir kayıp vermeden yoluna devam ediyor. Bu durum Türk medyasında olduğu kadar dünya medyasında da geniş yer tutuyor.

İHA ve SİHA neden önemli?

İHA ve SİHA’nın en büyük önemi tamamen insansız olarak yönetilmeleridir. Ayrıca insansız olarak geliştirilen silahlar içerisinde radarlara takılmayan tek teknoloji olma niteliği de taşıyor. Yani dünyanın geliştiremediği teknoloji, Türk Mühendisleri tarafından geliştirildi.

Baykar Holding, yakın bir zaman içerisinde TİHA (Taarruzlu İnsansız Hava Aracı) modeli olan AKINCI ile de karşımıza gelecek. Türkiye, silah sanayisi konusunda en ideal markalardan biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.