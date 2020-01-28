Snapchat'ten Instagrama taş! Snapchat CEO'su Tiktok'u daha ilgi çekici buluyor

Son dönemde kullanım sıklığı büyük ölçüde artan Tiktok uygulamasının büyüme süreci diğer sosyal medya platformları tarafından hayretle izleniyor. Kullanıcı sayısı hızla artan uygulamanın karşısında başta Instagram olmak üzere birçok sosyal medya uygulaması aksiyon almaya hazırlanırken, Snapchat'in CEO'sundan sert bir taş geldi. Snapchat CEO'su Evan Spiegel, yaptığı açıklama ile Tiktok'u Instagram'dan daha ilgi çekici bulduğunu ifade ederken, uygulamanın yakın tarihte Instagram'ı tahtından edebileceğini de düşdüğünün altını çizdi.

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Evan Spiegel, yaptığı açıklamalarda Tiktok'un yetenek bazlı bir aplikasyon olması sebebiyle içeriklerinin de daha ilgi çekici olduğunu aktarırken, 711 milyon kişinin uygulamayı indirmesinin oldukça hızlı bir büyüme olduğunu da belirtti. Tiktok'un Çin merkezli olup, Çin'de erişime kapalı olması ve uygulamanın ABD gibi büyük ülkelerde hızla büyüyor olması güvenlik endişeleri yaratmıştı.