Sony'den Koronavirüs'e karşı dev bütçe

Dünya çapında Koronavirüs'ten etkilenenlerin sayısı hızla artarken tıbbi malzeme ve sağlık giderlerinin git gide artması nedeniyle ülkelerin zor durumda olması büyük şirketlerin yardımcı olmak için seferber olmasına yol açtı. Bu konuda bir çok köklü şirketten sonra Sony de bu bağış yapan şirketlerin arasına katıldı. Sony, virüsten etkilenen insanlara destek amacı ile 100 milyon dolarlık bir bütçe yarattı.

Şirket ayırmış olduğu bu fonu 3 farklı alanda değerlendirileceğini açıkladı;



Virüse karşı en ön cephede çalışan sağlık çalışanları için.Uzaktan eğitim gören çocuklar ve uzaktan eğitim veren eğitimcilere destek için.Eğlence endüstrisinde virüsten dolayı çok fazla etkilenenler için.