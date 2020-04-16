Sony'den 'yok artık dedirten karar'

Sony PlayStation 5'in özelliklerini geçtiğimiz günlerde kullanıcıları ile paylaşmaşmıştı. Fakat Sony'nin teknik tanıtımı sonrası akıllarda kalan tek bir soru vardı; Koronavirüs salgınına rağmen Sony PlayStation 5'in üretimi nasıl gerçekleştirilecek, stok talebine karşılık verebilecek mi? Bloomberg'te yayınlanan bir habere göre Sony'nin bu konu için yeni bir planı var.

Sony'nin beklenen planıBloomberg'in Sony'e yakın kaynaklardan aldığını belirten haberinde Sony'nin bu planına ışık tutuyor. Bu habere göre Sony, Mart 2021'de bitecek mali yıl içerisinde planlanan 5-6 milyon adet PlayStation 5 üretecek. Bu üretimin oldukça düşük olacağını söylememiz yanlış olmayacak. Zira, bir önceki nesil oyun konsolu olan PlayStation 4, satışa sunulduğu ilk iki çeyrekte 7,5 milyon satış rakamına ulaşmıştı. PlayStation 5'in daha yüksek satış rakamlarına ulaşacağını düşündüğümüzde bu durumun sınırlı stok sorunlarına yol açacağını söylemek yanlış olmaz.

Playstation fiyatı belirlendi

Bloomberg'in haberi PS5'in fiyatını da içeriyor. Habere göre PlayStation 5 fiyatı 499 dolar ile 549 dolar arasında olacak. PlayStation 4 modelleri de PS5'in satışa sunulmasıyla indirime girmesi bekleniyor. Ancak koronavirüs salgınının hız kesmemesi halinde PlayStation 5'in ertelenmesi söz konusu olabilir.



