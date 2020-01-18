İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
121475
ALTIN
294.725
DOLAR
5.8926
STERLİN
7.6632
EURO
6.5369

Sony’nin yeni amiral gemisi Xperia 3 görücüye çıkmaya hazırlanıyor

Japon teknoloji devi Sony, akıllı telefon pazarında tekrar yerini almaya hazırlanıyor. Yeni amiral gemisi Xperia 3'ü görücüye çıkarmaya hazırlanan Sony, tanıtım tarihi verdi.

18 Ocak 2020 Cumartesi 21:15
Sony’nin yeni amiral gemisi Xperia 3 görücüye çıkmaya hazırlanıyor

Android telefon pazarında Samsung ve LG ile rekabet içinde olan Japon şirket Sony, rakip firmaların üst üste yeni modeller çıkarmasıyla telefon pazarındaki payı git gide düşmeye başlamıştı. Japon teknoloji devi Sony, aynı pazarda tekrar yer edinebilmek için yeni amirak gemisini tanıtmaya hazırlanıyor.

Sony’nin yeni amiral gemisi Xperia 3
 
Sony’nin yeni cihazı Xperia 3 için bugün tanıtım tarihi açıklandı. Şirket tarafından yapılan açıklamada Xperia 3, 24 Şubat 2020 tarihinde MWC 20’de düzenlenecek olan etkinlikte tanıtımı yapılacak.

Altı kamera ile nirlikte gelecek olan Xperia 3’ün kameralarının; 20 Megapiksel f/2.4 diyafram + 48 Megapiksel f/1.2-2.4 diyafram + 16 Megapiksel f/2.4 diyafram + 8 Megapiksel f/2.4 diyafram + 12 Megapiksel f/1.2-2.4 diyafram + 0.5 Megapiksel (ToF) çözünürlüğünde olacağı tahmin ediliyor.

Sony’nin yeni amiral gemisi Xperia 3

Gücünü Qualcomm Snapdragon 865 yonga setinden ve tam 12 GB RAM’den alacak olan akıllı cihaz, performans testi uygulaması sırasında Geekbench’te de görüntülenmişti.

Xperia 3, performans testinin tek çekirdek bölümünden 4261 puan ve çoklu çekirdek bölümünden ise 13.422 puan almayı başardığı biliniyor. Diğer taraftan, Geekbench 5.0 ile algoritmalar güncellenirken tek çekirdek puanları üç hanelere çekildi. 

Anahtar Kelimeler:
SonyTanıtım TarihiXperia 3Xperia 3 özellikleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Watch 2 geliyor!
Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Watch 2 geliyor!
Dünya devinden kötü haber! Boeing yazılım sisteminde yeni sorun tespit edildi
Dünya devinden kötü haber! Boeing yazılım sisteminde yeni sorun tespit edildi
Wikipedia'da neler değişti? 2 Yıldır girilmeyen Vikipedi'de yaşanan değişiklikler
Wikipedia'da neler değişti? 2 Yıldır girilmeyen Vikipedi'de yaşanan değişiklikler
Türk bilim insanından gurur verdiren başarı; Betül Kaçar NASA'ya kabul edildi
Türk bilim insanından gurur verdiren başarı; Betül Kaçar NASA'ya kabul edildi
WhatsApp, reklam gösterme işini askıya aldı
WhatsApp, reklam gösterme işini askıya aldı
Apple iPhoneları yavaşlatıyor mu?
Apple iPhoneları yavaşlatıyor mu?

Popüler Haberler

İP TV yasaklandı mı? İP TV izlemek yasal mı, cezası ne?
2020 İŞKUR TYP başvuru tarihleri belli oldu mu, başvurular ne zaman başlayacak?
Kanalların yayın akışları 19 Ocak Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Türkiye Noterler Birliği Nöbetçi noter listesi 18 Ocak 2020 Cumartesi açık noter listesi
Nöbetçi noter sorgulama - 18 Ocak 2020 Cumartesi İl il nöbetçi noter adres ve ulaşım bilgileri
Nöbetçi noter sorgulama 18 Ocak 2020 Cumartesi illere göre nöbetçi noterlerin listesi
Nöbetçi noter sorgulama 19 Ocak 2020 Pazar hangi noterler nöbetçi?
Nöbetçi noter nerede sorgulama! Türkiye Noterler Birliği 18 – 19 Ocak İl İl Cumartesi ve Pazar açık olan TNB nöbetçi noter listesi!
Nöbetçi noter listesi 19 Ocak 2020 Pazar listesi belirlendi! İl İl TNB Nöbetçi noterleri sorgulama ve çalışma saatleri
Türkiye Noterler Birliği Nöbetçi noter listesi 19 Ocak 2020 Pazar açık noter listesi
2020 bayram ikramiyelerine zam geldi mi, ne kadar oldu? 2020 Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenir?
2020 Yılı en çok izlenen yeni kore dizileri - Son yılların en çok izlenen 25 benzersiz kore dizisi listesi
Günlük burç yorumları 16 Ocak 2020 Perşembe - Gündelik hayatınıza astrolojik falınız nasıl etki edecek?
PTT rapor parası ne zaman yatar, nasıl alınır?
Karadağ nerededir? Montenegro neresidir? Karadağ nüfusu ve haritadaki yeri
Günlük burç yorumları 19 Ocak 2020 Pazar - Gündelik hayatınız için yıldız ve astroloji falınız
Afili Aşk final mi yapacak? Sevilen dizi için Kanal D'den üzen haber!
Nogay çayı nedir? Lezzetiyle anılan Nogay çayı nasıl yapılır? Nogay çayının faydaları nelerdir?
Masallardan Geriye Kalan filmi ne zaman vizyona girecek?
KPSS 2020 lisans, ön lisans başvuru tarihleri belli oldu!
2020 sulama hibe desteği başvuru tarihleri ve şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.