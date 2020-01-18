Sony’nin yeni amiral gemisi Xperia 3 görücüye çıkmaya hazırlanıyor

Android telefon pazarında Samsung ve LG ile rekabet içinde olan Japon şirket Sony, rakip firmaların üst üste yeni modeller çıkarmasıyla telefon pazarındaki payı git gide düşmeye başlamıştı. Japon teknoloji devi Sony, aynı pazarda tekrar yer edinebilmek için yeni amirak gemisini tanıtmaya hazırlanıyor.





Sony’nin yeni cihazı Xperia 3 için bugün tanıtım tarihi açıklandı. Şirket tarafından yapılan açıklamada Xperia 3, 24 Şubat 2020 tarihinde MWC 20’de düzenlenecek olan etkinlikte tanıtımı yapılacak.

Altı kamera ile nirlikte gelecek olan Xperia 3’ün kameralarının; 20 Megapiksel f/2.4 diyafram + 48 Megapiksel f/1.2-2.4 diyafram + 16 Megapiksel f/2.4 diyafram + 8 Megapiksel f/2.4 diyafram + 12 Megapiksel f/1.2-2.4 diyafram + 0.5 Megapiksel (ToF) çözünürlüğünde olacağı tahmin ediliyor.

Gücünü Qualcomm Snapdragon 865 yonga setinden ve tam 12 GB RAM’den alacak olan akıllı cihaz, performans testi uygulaması sırasında Geekbench’te de görüntülenmişti.

Xperia 3, performans testinin tek çekirdek bölümünden 4261 puan ve çoklu çekirdek bölümünden ise 13.422 puan almayı başardığı biliniyor. Diğer taraftan, Geekbench 5.0 ile algoritmalar güncellenirken tek çekirdek puanları üç hanelere çekildi.