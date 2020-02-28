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Sosyal Medya'da İdlib provakasyonu yapanlara soruşturma başlatıldı

İdlib'de Türk askerlerine karşı düzenlenen saldırı sonrasında sosyal medya üzerinden gerçeğe aykırı paylaşımlar ve provakasyolara karşı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattıklarını açıkladı.

28 Şubat 2020 Cuma 21:46
Sosyal Medya'da İdlib provakasyonu yapanlara soruşturma başlatıldı

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejimin gerçekleştirdiği hava saldırısında 33 askerimizin şehit olduğu 32 askerimizin de yaralandı olay sonrasında sosyal medya üzerinden paylaşım yapanların incelemeye alındığı bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İdlib saldırısında şehit olan askerlere ilişkin sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı ve gerçeğe aykırı yayımlanan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'nin İdlib şehrinde gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehit edilen askerlerimize ait olduğu yönünde sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı ve gerçeğe aykırı olarak yayımlanan video, resim ve paylaşımlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216, 217 ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2. maddesi kapsamında, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'kanunlara uymamaya tahrik' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştır" 

Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaAnkaraIdlibSoruşturmaCumhuriyet Başsavcılığı
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