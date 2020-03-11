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Sosyal medyada koronavirüs soruşturması!

Koronavirüsü salgın ile ilgili kamuoyunu endişeye düşüren paylaşımda bulunanlar hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Siber suçlar ekipleri bugün 29 kullanıcı gerekli işlemleri için birimlere bildirildi.

11 Mart 2020 Çarşamba 14:53
Sosyal medyada koronavirüs soruşturması!

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya üzerinden takiplerini daha da sıklaştırarak dünyada çok fazla insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili sosyal medyada asılsız paylaşım yapanların tespitine ilişkin yeni bir çalışma başlattı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamı doğrultusunda yapılan yazılı açıklamada, “Genel güvenliği ve iç huzuru tehdit eder mahiyetteki maksatlı yayın, yalan haber ve paylaşımlar hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. denildi. Başlatılan çalışma kapsamında, Kovid-19 konusunda kamuoyunu endişeye düşüren ve korku salma amaçlı paylaşımlar yapan 29 kullanıcının tespitleri yapıldı ve gerekli birimlere iletildi.

Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı ise başlatılan çalışmanın, Türkiye'de koronavirüs salgınının görüldüğü, ilgili kurum ve görevlilerce gerekli ve yeterli tedbirler alınmadığı, konunun halktan saklandığı yönünde gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları da kullanılarak sosyal medyada kamuoyunu endişeye düşürme, toplumu korku ve paniğe sevk etme, yetkili ve sorumlu kuruluşları ve kişileri hedef gösterme amaçlı paylaşımlar yapılmasını belirlemek amaçlı olduğunu belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaSoruşturmaKoronavirüsüPaylaşımSiber Suçlar
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