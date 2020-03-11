Sosyal medyada koronavirüs soruşturması!

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya üzerinden takiplerini daha da sıklaştırarak dünyada çok fazla insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili sosyal medyada asılsız paylaşım yapanların tespitine ilişkin yeni bir çalışma başlattı.
Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı ise başlatılan çalışmanın, Türkiye'de koronavirüs salgınının görüldüğü, ilgili kurum ve görevlilerce gerekli ve yeterli tedbirler alınmadığı, konunun halktan saklandığı yönünde gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları da kullanılarak sosyal medyada kamuoyunu endişeye düşürme, toplumu korku ve paniğe sevk etme, yetkili ve sorumlu kuruluşları ve kişileri hedef gösterme amaçlı paylaşımlar yapılmasını belirlemek amaçlı olduğunu belirtti.