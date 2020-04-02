SpaceX çalışanlarına Zoom kullanma yasağı geldi

Son zamanların popüler video konferans programı olan, öğrenciler dahil bir çok kişi sıkılıkla kullanıyor. Öğrenciler,Öğretmenlerine Zoom ile bağlanarak sınıf ortamı yaratıp ders işlemeye, çalışanlar ise ofis ortamı yaratıp işlerini devam ettirmeyi Zoom sayesinde sağlarken,Zoom için ortaya atılanzafiyeti iddiaları kullanıcıları tedirgin ediyor. İddialara göre Zoom Kullanıcıları verilerini Facebook ile paylaşıyordu. Bu durum Zoom için olan tüm fikirleri değiştirdi., Zoom hakkında çıkan güvenlikları haberlerinin ardından harekete geçti. Ünlü uzay şirketi, çalışanlarına Zoom konulu bir e-posta gönderdi. SpaceX, e-postada Zoom uygulamasına erişiminlandığını açıkladı. Çalışanların Zoom uygulamasını kullanmamalarını yerine e-posta, metin veya telefon kullanmaları istendi.