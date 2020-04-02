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SpaceX çalışanlarına Zoom kullanma yasağı geldi

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, çalışanlarına gönderdiği e-posta ile video konferans programı olan Zoom'u yasakladığını duyurdu.

02 Nisan 2020 Perşembe 14:03
SpaceX çalışanlarına Zoom kullanma yasağı geldi

Son zamanların popüler video konferans programı olan Zoom, öğrenciler dahil bir çok kişi sıkılıkla kullanıyor. Öğrenciler,Öğretmenlerine Zoom ile bağlanarak sınıf ortamı yaratıp ders işlemeye, çalışanlar ise ofis ortamı yaratıp işlerini devam ettirmeyi Zoom sayesinde sağlarken,Zoom için ortaya atılan güvenlik zafiyeti iddiaları kullanıcıları tedirgin ediyor. İddialara göre Zoom Kullanıcıları verilerini Facebook ile paylaşıyordu. Bu durum Zoom için olan tüm fikirleri değiştirdi. SpaceX, Zoom hakkında çıkan güvenlik sorunları haberlerinin ardından harekete geçti. Ünlü uzay şirketi, çalışanlarına Zoom konulu bir e-posta gönderdi. SpaceX, e-postada Zoom uygulamasına erişimin yasaklandığını açıkladı. Çalışanların Zoom  uygulamasını kullanmamalarını yerine e-posta, metin veya telefon kullanmaları istendi.

Anahtar Kelimeler:
GüvenlikYasakZoomSpaceXSorun
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