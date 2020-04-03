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Spotify'ın beklenen özelliği kullanıma çıktı

Dünya'nın en çok abone sayısına sahip olan çevrim içi müzik servisi olan Spotify, İOS tarafınfan özellikle Apple Watch sahiplerini sevindirecek bir özellik kazandı.

03 Nisan 2020 Cuma 21:31
Spotify'ın beklenen özelliği kullanıma çıktı

İphone tarafında Spotify için Sİri desteği uzun bekleyişin ardından kullanıma çıkabilmişti. Bu destek sayesinde Spotify uygulaması Aplle ekosistemi içerisinde dijital asistan Siri'ye verilecek sesli komutlar ile yönetebiliyor. Türkiye'deki Apple kullanıcılarını ilgilendiren özellik artık Apple Watch tarafında da aktif olarak yer alıyor. Bugün yapılan güncelleme ile WatchOS 6 ve üstü sürüme sahip Apple Watch'lar Spotify ve Siri bağlantısı eklenmiş durumda. ''Hey Siri'' komutu üstünde çalışan özellik gerçekten kullanışlı görünüyor.Sesli kontrol süreci  işletim sistemlerinin sadece uygulama açıkken kullanılacak deniyor. Verilen komut sayesinde istediğini şarkıyı, podcast'i ya da çalma listesini çok kolay şekilde açmanıza imkan tanıyacak.
 

Anahtar Kelimeler:
AppleApple WatchSpotifyMüzikPodcast
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