Spotify'ın beklenen özelliği kullanıma çıktı

İphone tarafındaiçin Sİri desteği uzun bekleyişin ardından kullanıma çıkabilmişti. Bu destek sayesinde Spotify uygulaması Aplle ekosistemi içerisinde dijital asistan Siri'ye verilecek sesli komutlar ile yönetebiliyor. Türkiye'dekikullanıcılarını ilgilendiren özellik artık Apple Watch tarafında da aktif olarak yer alıyor. Bugün yapılan güncelleme ile WatchOS 6 ve üstü sürüme sahip Apple Watch'lar Spotify ve Siri bağlantısı eklenmiş durumda. ''Hey Siri'' komutu üstünde çalışan özellik gerçekten kullanışlı görünüyor.Sesli kontrol süreci işletim sistemlerinin sadece uygulama açıkken kullanılacak deniyor. Verilen komut sayesinde istediğini şarkıyı,'i ya da çalma listesini çok kolay şekilde açmanıza imkan tanıyacak.