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Steam'dan müjde! Total War Shogun 2 ücretsiz oluyor

Steam'den oyun sevenleri mutlu edecek haber geldi, 27 Nisan'dan itibaren Total War kampanyası kapsamında serinin beğenilen oyunlarından biri olan Total War: Shogun 2'yi ücretsiz sunuyor.

27 Nisan 2020 Pazartesi 15:12
Steam'dan müjde! Total War Shogun 2 ücretsiz oluyor

Dijital oyun platformlarının koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde olan insanlara destek için ücretsiz olarak dağıttıkları oyunların sayısı ve kalitesi her geçen gün artırmaya başladı. Düzenli ücretsiz oyun dağıtan servisler ile birlikte arada sırada bedava oyun veren platformlar da mevcut. Steam'de bunlardan biri.

Steam'dan müjde! Total War Shogun 2 ücretsiz oluyor

Sık sık yaptığı indirimlerle tanınan platform, bu kez önemli bir seride indirime gidiyor. Strateji severlerin favorileri arasında bulunan Total War serisinden birçok oyunun %75’e varan indirime gireceği bu zamanlarda, Total War: Shogun 2 ise ücretsiz olarak sunulacak.

Bugün başlayacak olan indirim ile ücretsiz hale gelecek oyun, 1 Mayıs tarihine kadar Steam kütüphanesine eklenebilecek. İndirim ise 4 Mayıs’a kadar devam edecek. İndrim, ne yazık ki Total War: Three Kingdoms, Rome: Total War ve Total War: Warhammer oyunları ile DLC’lerini kapsamamaktadır.

Steam'dan müjde! Total War Shogun 2 ücretsiz oluyor

2011 yılında piyasaya sürülen Total War: Shogun 2, 16. yüzyıl Japonya’sında Onin Savaşı sonrası dönemde geçiyor. Derebeyliklerden oluşan ülkede her bir klan birbiriyle amansız bir mücadeleye girmiş durumda. Biz de oyunda yer alan klanlardan birinin kontrolünü alıp ülkenin yönetimini ele geçirmek için çaba sarfediyoruz. Piyasaya çıktığı dönem oldukça beğenilen oyunun Metacritic ortalaması %90

Son Güncelleme: 27.04.2020 15:13
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SteamOyunGameücretsizGamerOnline OyunTotal War Shogun
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