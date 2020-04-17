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Steam haftanın ücretsiz oyunlarını duyurdu. 177 TL'lik Just Cause 4 ücretsiz oldu

Epic Game Store, her hafta ücretsiz oyun dağıtımını sürdürüyor. 177 TL'lik Just Cause 4 ve For The King oyunu ücretsiz oldu.

17 Nisan 2020 Cuma 14:18
Steam haftanın ücretsiz oyunlarını duyurdu. 177 TL'lik Just Cause 4 ücretsiz oldu

Epic Game Store her hafta ücretsiz oyun dağıtmayı sürdürüyor. Bu hafta Steam’daki ücretsiz oyunlar yenilenmiştir. Just Cause 4 ile Wheels of Aurelia oyunları ücretsiz olarak kütüphanenize eklenebilmektedir. Söz konusu oyunlar 23 Nisan saat 18.00’e dek ücretsiz olacaktır. Oyunları bir defa Epic Games Store kütüphanenize ekleyip ömür boyu ücretsiz erişim sağlayabilirsiniz.

Just Cause 4 Steam’da 177.03 TL, Microsoft Store üzerinden 178.75 TL, PS Store’daysa 179 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkarılmaktadır.

23 Nisan itibariyle For The King oyunu da ücretsiz olacaktır. Bir oyunun daha ücretsiz olabileceği tahmin edilmekte olsa da oyunun ismi henüz bilinmiyor.

Just Cause 4 sistem gereksinimleri

Minimum gereksinimler

Win 7 SP1 64 bit

Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz | AMD FX-6300 @ 3.5 GHz veya üstü, 8 GB RAM

NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB VRAM veya üstü) | AMD R9 270 (2 GB VRAM veya üstü)             

59 GB kullanılabilir alan

Önerilen gereksinimler

Win 10 64 bit

Intel Core i7-4770 @ 3.4 GHz | AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz veya eş değeri, 16 GB RAM

NVIDIA GeForce GTX 1070 (6 GB VRAM veya üstü) | AMD Vega 56 (6 GB VRAM veya üstü)

59 GB kullanılabilir alan

Son Güncelleme: 17.04.2020 14:18
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